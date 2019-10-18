WhatsApp mesajı sosyal medyayı yıktı geçti! Genç sevgililerin mesajları...

WhatsApp dünya genelinde en fazla kullanılan mesajlaşma programıdır. Milyonlarca kullancısı nolan Whatsapp'ta her geçen gün ilginç olaylar yaşanıyor. WhatsApp grupları dışında bireysel konuşmalarda da enteresan diyaloglar ortaya çıkıyor. Özellikle genç sevgililerin mesajlaşmalarının ortaya çıkması sosyal medyayı salladı. Dünya üzerinde 1 milyardan fazla kullanıcın tercih ettiği WhatsApp her gün birbirinden komik diyaloglara sahne oluyor. Bazen birbirimizle mesajlaşırken ortaya çok komik diyaloglar çıkabiliyor. İşte o komik diyaloglar...

18.10.2019 18:05 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





