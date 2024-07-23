Vizesiz gidilecek ülkeler listesi açıklandı: İşte 2024'te Türk vatandaşların sadece kimlikle gidebildiği 96 ülke!

Seyahat planları yaparken sıkça karşılaştığımız pasaport ve vize engelleri caydırıcı bir etken olabiliyor. Ancak dünyanın dört bir yanında, yalnızca kimliğinizle adım atabileceğiniz, keşfedilmeyi bekleyen birçok ülke bulunuyor. İşte sadece uçak bileti alarak gidebileceğiniz ülkeler listesi...
Tatil planlarınızı yaparken, pasaport ve vize işlemleriyle uğraşmak istemiyorsanız, yalnızca kimliğinizi alarak seyahat edebileceğiniz ülkeler harika bir seçenek sunuyor. Hem konforlu bir tatil yapmak hem de yeni yerler keşfetmek isteyenler için "Hangi ülkelere kimlikle gidebilirim?" sorusunun cevabını sizin için derledik.
AZERBAYCAN
Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla 90 gün süre ile vizesiz seyahat edebilir.
ANDORRA
Avrupa kıtasında yer alan Andorra'ya umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süre ile vizesiz seyahat edebilir.