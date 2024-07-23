Vizesiz gidilecek ülkeler listesi açıklandı: İşte 2024'te Türk vatandaşların sadece kimlikle gidebildiği 96 ülke!

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Tatil planlarınızı yaparken, pasaport ve vize işlemleriyle uğraşmak istemiyorsanız, yalnızca kimliğinizi alarak seyahat edebileceğiniz ülkeler harika bir seçenek sunuyor. Hem konforlu bir tatil yapmak hem de yeni yerler keşfetmek isteyenler için "Hangi ülkelere kimlikle gidebilirim?" sorusunun cevabını sizin için derledik.