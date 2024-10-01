Son dönemde Kuzey Makedonya'ya Türkiye'den büyük bir ilgi var. Özellikle İstanbul, Ankara ve Bayburt'tan sıklıkla ziyaret alan ülke emeklilerin yeni rotası haline gelmiş durumda. Bu ilginin arkasındaki en önemli sebep ise ülkenin sunduğu cazip vergi avantajı. Yüzde 10 vergi oranı emeklilerin maddi açıdan daha rahat bir yaşam sürmelerine olanak tanırken seyahat özgürlüğü ve düşük yaşam maliyetleri de bu seçimi destekliyor. Kuzey Makedonya sadece emekliler için değil yatırımcılar için de sunduğu fırsatlarla dikkat çekiyor. İşte habere dair dikkat çeken detaylar...
Düşük vergi oranı
Kuzey Makedonya'nın sunduğu yüzde 10 vergi avantajı dünyanın dört bir tarafından ülkeye göç eden emeklilerin gelirlerini dengede tutarak daha az harcama yapmalarını ve daha konforlu yaşamalarını sağlıyor. Bu düşük vergi oranı emeklilik maaşlarının büyük bir bölümünü korumalarına da yardımcı oluyor.
Vizesiz seyahat kolaylığı
Kuzey Makedonya Avrupa ülkelerine vizesiz seyahat imkanı sunuyor. Emekliler bu sayede seyahat planlarını kolayca yapabiliyor ve yeni yerler keşfedebiliyorlar.