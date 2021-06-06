Vitrin mankenini testereyle kestiler! İçinden çıkanlar... Şoke eden görüntü!

Koronavirüs sürecinde eve kapanan kişilerin en büyük eğlence kaynaklarından birisi de Youtube olarak görülüyor. Youtube'ta fenomen kanallardan What's Inside, yaptığı deneylerle yine herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Youtube'ta yaptıklarıyla fenomen olan baba-oğul çektikleri son video ile de dikkatleri çekmeyi başardı. Birçok insanın merak ettiği nesnelerin içini açan bu ikili vitrin mankeni ve Dünya Kupası'nda oynanan topları kesti.

06.06.2021 07:10 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





