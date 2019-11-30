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Van ve Gümüşhane'de gökyüzünde bir anda ortaya çıktı, herkesi korkuttu

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyündeki Minarlı Yaylası'nda, gökyüzündeki parlak cisim, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, parlak cisim, bir dakika boyunca gökyüzünde süzülüp, gözden kayboluyor. Aynı cisim Van'da da görüldü.

30.11.2019 12:32 - Son Güncelleme: 30.11.2019 12:54
Van ve Gümüşhane'de gökyüzünde bir anda ortaya çıktı, herkesi korkuttu

Yücebelen köyündeki Minarlı Yaylası'ndan önceki gün gökyüzünde görülen parlak cisim hem merak uyandırdı hem de korkuya neden oldu. Köylüler hemen cep telefonlarıyla belirsiz cismi görüntüye aldı.

Van ve Gümüşhane'de gökyüzünde bir anda ortaya çıktı, herkesi korkuttu

Görüntülerde, parlak cisim, bir dakika boyunca yere doğru süzülüp, kayboluyor. Köylülerin "Uzaylılar mı geliyor?" şeklindeki sözlerinin yer aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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Van ve Gümüşhane'de gökyüzünde bir anda ortaya çıktı, herkesi korkuttu

Büyük ilgi gören parlak cismin ne olduğu jandarma tarafından araştırılıyor.

Van ve Gümüşhane'de gökyüzünde bir anda ortaya çıktı, herkesi korkuttu

Yücebelen köyü sakinlerinden Şenol Selvi, "Gökyüzünde parlak bir cisim gördük. Kayda aldım sonra gözden kayboldu.

Van ve Gümüşhane'de gökyüzünde bir anda ortaya çıktı, herkesi korkuttu

Ne olduğunu bilmiyoruz. Çok heyecanlandık. Ben önce helikopter, uçak zannettim.

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