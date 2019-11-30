Van ve Gümüşhane'de gökyüzünde bir anda ortaya çıktı, herkesi korkuttu
Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyündeki Minarlı Yaylası'nda, gökyüzündeki parlak cisim, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, parlak cisim, bir dakika boyunca gökyüzünde süzülüp, gözden kayboluyor. Aynı cisim Van'da da görüldü.
30.11.2019 12:32
- Son Güncelleme: 30.11.2019 12:54
Görüntülerde, parlak cisim, bir dakika boyunca yere doğru süzülüp, kayboluyor. Köylülerin "Uzaylılar mı geliyor?" şeklindeki sözlerinin yer aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
DİĞER GALERİLER