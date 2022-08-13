Van Gölü üzerinde yükselen dolunay hayran bıraktı

Ahlat'ta doğa fotoğrafları çeken Şahin Şerefoğlu, "Ben Ahlat'ta doğdum, büyüdüm. 30 yıldır Ankara'da yaşıyorum ama her yaz Ahlat'a geliyorum. Ahlat'ta fotoğraf için cennet sayılacak yerler var. Bunların en başında Ahlat'ın Van Gölü sahilinde oluşan yakamoz ve mehtap. Ayın Van Gölü üzerinde doğuşu harika manzaralar oluşturuyor. Bizde bunları çekiyoruz. Ahlat'ta bulunanların ve dışarıdan gelen insanların bu fırsatları kaçırmamalarını diliyorum. Gerçekten fotoğrafa merakı olan insanlar buradan çok istifade edecekler. Fotoğraf çekenler bu manzaraları değerlendirsin. Çok keyifle bu yakamozu bekleyip çekiyoruz" dedi.