Vakalar yeniden yükselişte! İşte İstanbul'un koronavirüs haritası (HES yoğunluk haritası)
Son dakika haberi... Türkiye'nin koronavirüsla mücadelesi sürüyor. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakaları son günlerde yeniden yükselişe geçti. 3 Şubat 2021 tarihinde belirlenen günlük vaka sayısı uzun bir aranın ardından 8 bin 102 seviyelerine çıktı. Peki, İstanbul'un koronavirüs haritası ne durumda? Hangi ilçelerde vakalar yükselişe geçti? Risk İstanbul'un hangi ilçelerinde daha fazla? İşte Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında mega kent İstanbul'un yoğunluk haritası.
Sağlık Bakanlığı, 3 Şubat Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloda test sayısı düne göre artarak 148 bin 192 oldu. 8 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı. Böylelikle vaka sayısı 3 Şubat'ta yeniden 8 binin üzerine çıkmış oldu. Öte yandan 117 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüse yakalanan 8 bin 314 kişi ise iyileşti. Peki, İstanbul'un koronavirüs haritası ne durumda? İşte Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında mega kent İstanbul'un yoğunluk haritası...