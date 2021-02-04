Vakalar yeniden yükselişte! İşte İstanbul'un koronavirüs haritası (HES yoğunluk haritası)

Sağlık Bakanlığı, 3 Şubat Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloda test sayısı düne göre artarak 148 bin 192 oldu. 8 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı. Böylelikle vaka sayısı 3 Şubat'ta yeniden 8 binin üzerine çıkmış oldu. Öte yandan 117 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüse yakalanan 8 bin 314 kişi ise iyileşti. Peki, İstanbul'un koronavirüs haritası ne durumda? İşte Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında mega kent İstanbul'un yoğunluk haritası...