Vahşi doğanın acımasız yüzü! İşte aslanın feci sonu

Vahşi doğa hataları asla kabul etmez söz konusu olan ormanlar kralı olan aslan bile olsa. Ya av olursun yada avcı olursun. Şimdi hazırladığımız haber trajik olarak sonuçlanıyor. Aslan'ın Bufalo karşısında düştüğü zor durumu ortaya koyuyoruz. Hayvanlar başka hayvanlardan gelebilecek her tehdite karşı kendilerini ve çevresindekileri korumak zorundadır.

16.10.2019 09:17 - Son Güncelleme: 23.10.2019 10:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





