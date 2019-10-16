Vahşi doğanın acımasız yüzü! İşte aslanın feci sonu
Vahşi doğa hataları asla kabul etmez söz konusu olan ormanlar kralı olan aslan bile olsa. Ya av olursun yada avcı olursun. Şimdi hazırladığımız haber trajik olarak sonuçlanıyor. Aslan'ın Bufalo karşısında düştüğü zor durumu ortaya koyuyoruz. Hayvanlar başka hayvanlardan gelebilecek her tehdite karşı kendilerini ve çevresindekileri korumak zorundadır.
16.10.2019 09:17
- Son Güncelleme: 23.10.2019 10:55
Vahşi doğada ilginç anlar yaşanmaya devam ediyor. Bir aslan tarafından avlanmak istenen buffalo verdiği tepkiyle herkesi şaşırttı. İşin sonunda ise aslanın başına gelmeyen kalmadı.
DİĞER GALERİLER