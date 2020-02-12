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Vahşi doğada pangolin ile aslanın kapışması görenleri şoke etti! Koronavirüs'ü bulaştırdığı iddia edilen pangolin...

Vahşi doğada pangolin ile aslanın kapışması görenleri şoke etti! Dünyayı saran katil virüsü yılan mı yarasa mı yaydı diye tartışılırken, yeni bir iddia ortalığı ayağa kaldırdı. Çinlilerin bayılarak yediği memeli türü olan pangolinin koronavirüsü yaydığı iddia edildi. Bunun üzerine pangolin ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Son olarak ise pangolin ile aslanın kapışması oldukça ilgi çekti. Pangolinler vücutları, kiremit gibi dizilmiş büyük keratin pullar sebebiyle, kozalaksı görünümdedirler. Vücudun yalnızca üst bölümünde olan bu pullar kuyruğun tamamında bulunur. Vücudun pulsuz olan alt kısmı ve bacakların iç tarafı ise kıllıdır. Pullar arasında da kıl vardır. Gececil hayvanlardır. Gündüzleri genellikle mağaralarda saklanırlar. Toprak üzerinde ya da ağaçta yaşarlar. Yavrular anne tarafından vücut üzerinde taşınırlar. Tehlike anında tostoparlak olmalarıyla tanınırlar.

12.02.2020 17:40 - Son Güncelleme: 12.02.2020 17:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





