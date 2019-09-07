Vahşi doğada ölümcül karşılaşma! Komodo ejderinin avı nefes kesti

Vahşi doğanın en ölümcül hayvanlarından biri olan komodo ejderi bu sefer bir keçiyi yakalamayı başardı. Kameralara yansıyan av görüntüleri nefesleri kesti. Dünyanın en tehlikeli canlıları arasında olan komodo ejderi keçiyi nasıl avladı? İşte kare kare nefes kesen av...