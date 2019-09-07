Vahşi doğada ölümcül karşılaşma! Komodo ejderinin avı nefes kesti
Vahşi doğa her gün birbirinden korkunç karşılaşmalara sahne alıyor. Dünyanın en vahşi hayvanları hayatta kalmak için ölümüne mücadele ediyor. Birçok yırtıcı hayvan her gün kendisini ve ailesini beslemek için avlanıyor. Avcılık yeteneği ile bilinen komodo ejderleri bu sefer bir keçiyi yakalamayı başardı. Kameralara yansıyan av nefes kesti. Dünyanın en tehlikeli canlıları arasında olan bu hayvanlar keçiyi nasıl avladı? İşte kare kare nefes kesen av....
07.09.2019 15:09
- Son Güncelleme: 07.09.2019 15:12
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