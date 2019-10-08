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Vahşi doğada nefes kesen karşılaşma! Ormanlar kralı aslan hayatının şokunu yaşadı

Vahşi doğada yaşam pamuk ipliğine bağlıdır. Ormanlar kralı Aslan ile Bufalo'nun karşılaşmasında nefes kesen anlara hazır mısınız? Hayvanlar başka hayvanlardan gelebilecek her tehdite karşı kendilerini ve çevresindekileri korumak zorundadır. Vahşi hayat fotoğrafçısı Andy Rouse, çektiği av kareleriyle yine adından söz ettirdi. Aslan, Panthera cinsindeki büyük kedilerden biridir ve kedigiller ailesinin bir üyesidir. Yaygın olarak kullanılan Afrika aslanı topluca Afrika'daki birkaç alttürü belirtir. Bazı erkek aslanlar 250 kg ağırlığı aşmaktadır. Aslanlar, kaplandan sonra yer yüzünde yaşayan en büyük kedidir. Buffalo ise esasında Amerika kıtasında yaşamaktadır. İşte doğada ölüm kalım mücadelesi veren Aslan ile Bufalo'nun karşılaştığı ürkütücü anlar...

08.10.2019 17:46 - Son Güncelleme: 08.10.2019 17:46
Vahşi doğada nefes kesen karşılaşma! Ormanlar kralı aslan hayatının şokunu yaşadı

BUFALO HAKKINDA BİLGİ

Bufalo(Buffalo) esasında Amerika kıtasında yaşamaktadır. Türkçe olarak bufalo veya Amerikan yaban sığırı olarak bilinmektedir. Ülkemizde belgesel filmlerde yaban hayvanlara yem olarak görüntülenen otla beslenen bir hayvandır.

Vahşi doğada nefes kesen karşılaşma! Ormanlar kralı aslan hayatının şokunu yaşadı

Amerika steplerinde yaban olarak yaşamaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi mandalarla aynı ailedendir. Anadoluda yetiştirilen mandaya Anatolian buffalo denmektedir.

Vahşi doğada nefes kesen karşılaşma! Ormanlar kralı aslan hayatının şokunu yaşadı

ASLAN HAKKINDA BİLGİ

Kedigiller ailesine ait yırtıcı bir memeli hayvandır. Aslan denildiği gibi Arslan da denilmektedir. Aslanlar genel itibari ile Afrika kıtasında yaşarlar. Afrika da yaşayan jaguar, kaplan ve leoparla birlikte 4 büyük kedigillerden olan aslanların erkekleri ortalam ağırlıkları 200 kilogramdır. Dişi aslanların ortalama ağırlıkları ise 100 kilogramdır. Aslanların rengi genellikle sarıya çalan kahverengidir. Aslanların kuyrukları et olmasına karşın kuyruk uçlarında tüylerden oluşan püskül vardır.

Vahşi doğada nefes kesen karşılaşma! Ormanlar kralı aslan hayatının şokunu yaşadı

Bilindiği gibi erkek aslanların boyunlarında gösterişli bir yele vardır ve sinirli anlarında kabarırlar. Aslanların tırnakları hareketlidir. Yani istedikleri zaman parmaklarının içine çekip istedikleri zaman da dışarı çıkarabiliyorlar. Aslanlar kendi bölgeleri için kavga ederler ve her canlı türünde olduğu gibi bu kavgalar sonuncunda ölümlerde olabiliyor. Aslanların diğer kedigillerden ayıran en önemli durum toplu yaşamalarıdır. Yani ailece yaşarlar. Bundan dolayı aslanlar sosyal hayvanlardır.

Vahşi doğada nefes kesen karşılaşma! Ormanlar kralı aslan hayatının şokunu yaşadı

Vahşi doğada ilginç anlar yaşanmaya devam ediyor. Bir aslan tarafından avlanmak istenen buffalo verdiği tepkiyle herkesi şaşırttı. İşin sonunda ise aslanın başına gelmeyen kalmadı.

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