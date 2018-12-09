Vahşi doğada nefes kesen karşılaşma

Vahşi doğada belgesel çekimi için Afrika bulunan ekip, tarihte eşine az rastlanacak bir anı çekmeyi başardı. Yeryüzünün en hızlı hayvanı olarak bilinen Afrika Çıta'sı, ormanların kralı Aslan ile karşı karşıya geldi. O anları nefesleri kesti. İnterneti kasıp kavuran bu çok özel görüntüler takipçiler tarafından milyonlarca kez tıklandı. İşte o anlar...

9 Aralık 2018 Pazar, 09:44:11 Güncelleme: 09:55:33
Vahşi doğada nefes kesen karşılaşma

Vahşi doğada belgesel çekimi için Afrika bulunan ekip, tarihte eşine az rastlanacak bir anı çekmeyi başardı. Yeryüzünün en hızlı hayvanı olarak bilinen Afrika Çıta'sı, ormanların kralı Aslan ile karşı karşıya geldi. O anları nefesleri kesti. İnterneti kasıp kavuran bu çok özel görüntüler takipçiler tarafından milyonlarca kez tıklandı. İşte o anlar...

Vahşi doğada nefes kesen karşılaşma
Vahşi doğada nefes kesen karşılaşma
Vahşi doğada nefes kesen karşılaşma
Vahşi doğada nefes kesen karşılaşma
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