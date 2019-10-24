Vahşi doğada korkunç an! Tek sandığı bufaloya saldırmak isteyen aslanın feci sonu...

Vahşi doğada korkunç an! Tek sandığı bufaloya saldırmak isteyen aslanın feci sonu... Vahşi doğada yaşananlar bazen oldukça dramatik olabiliyor. Bu bağlamda ormanlar kralı aslan bile ava giderken av olabiliyor. Aslan ve Bufalo'nun karşılaşması feci bitti. Çalıların arasında pusuya yatan aslan tek sandığı bufalonun üzerine atladı. Fakat durum hiç sandığı gibi olmadı. Aslanların sürü ile saldırdığı bilinirken bu defa aslan tek başına saldırmayı denedi ancak işler çok farklı bir hale geldi. Bufalonun boynuzlarının hedefi olan aslan bir oraya bir buraya savruldu. Yere düştüğünde bile mücadeleyi bırakıp kaçması gerekirken o bunu yapmadı ve hala saldırmaya devam etti sonrasında ise..

24.10.2019 08:58 - Son Güncelleme: 24.10.2019 08:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





