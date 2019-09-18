Vahşi doğada Kartalın Kurt avı izleyenleri şoke etti
Kartallar, atmacagiller familyasına üyedir. Kartal türleri çok geniş bir yelpazede dağılan yırtıcı kuşları kapsar. Türkiye'de genellikle dağlık bölgelerde yaşarlar. Kartallar en yüksekte uçan kuşlar olarak bilinir ve görme yetenekleri de bir o kadar iyidir. Kırgız Türkleri tarafından eğitilen Kartalların inanılmaz av becerileri izleyenleri adeta şok etti. Vahşi doğadan gelen Kartalın Kurt avı görüntüleri sosyal medyaya çok konuşuldu. Vahşi doğadan gelen Kartalın Kurt avı görüntüleri sosyal medyaya çok konuşuldu.İşte milyonlarca kez tıklanan o anlar...
Avladıkları avın etini eğri gagaları ile parçalayarak yerler. Ayrıca kaslı bacakları çok güçlü olduğundan kendilerinden daha ağır avlarını da havada rahatlıkla taşıyabilirler. Kartallar en yüksekte uçan kuşlar olarak bilinir ve görme yetenekleri de bir o kadar iyidir. Çünkü en yükseklerde uçmalarına rağmen yerdeki avlarını rahatlıkla tespit etmekteler. Genellikle dağlık ve ormanlık arazilerde yaşarlar.
Yuvalarını yüksek kayalıklara ve uzun ağaçların üst kısımlarına yaparlar. Yuvaya bıraktıkları bir ya da birkaç yumurtanın kuluçka dönemi altı-sekiz hafta sürer. Kuluçkadan çıkan yavrulardan büyük olanı, genellikle diğer yavruları öldürür. Anne ve baba ölümü durdurmak için herhangi bir müdahalede bulunmaz.