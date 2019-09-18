Vahşi doğada Kartalın Kurt avı izleyenleri şoke etti

Avladıkları avın etini eğri gagaları ile parçalayarak yerler. Ayrıca kaslı bacakları çok güçlü olduğundan kendilerinden daha ağır avlarını da havada rahatlıkla taşıyabilirler. Kartallar en yüksekte uçan kuşlar olarak bilinir ve görme yetenekleri de bir o kadar iyidir. Çünkü en yükseklerde uçmalarına rağmen yerdeki avlarını rahatlıkla tespit etmekteler. Genellikle dağlık ve ormanlık arazilerde yaşarlar.