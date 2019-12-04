Vahşi doğada kartalın kurt avı görüntülendi! Ender görülen olay izleyenleri şoke etti



Krasula o ölümsüz anı nasıl yakaladığını şu şekilde anlattı: İyi bir fotoğraf yakalamak için kendime uygun bir yer seçtim. Bir saatten fazla aynı yerde bekliyordum. Aniden küçük bir geyik yavrusunun bulunduğu yerden çıkıp koştuğunu gördüm. Bu arada bir bakıcı kartalını elinden bıraktı. Benden yaklaşık 200 metre uzaklıktaydı. Bakıcı geyiğin koştuğunu görerek kartalı salmadı. Başka hayvanlar için onu bırakmıştı. Ancak kartal geyiği gördü ve onun üzerine doğru uçmaya başladı. Üzerime doğru geliyorlardı. Ben ise durmadan fotoğraf çekiyordum. Kartal geyiğe bir hamle yaptı ama onu yakalayamadı. Geyik kartalın elinden kurtulmayı başardı. Ama ben de çok güzel bir ana tanık olmuştum.