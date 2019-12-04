Vahşi doğada kartalın kurt avı görüntülendi! Ender görülen olay izleyenleri şoke etti
Vahşi doğada kartalın kurt avı görüntülendi! Ender görülen olay izleyenleri şoke etti. Vahşi doğada şoke eden görüntüler şaşkına çevirdi. Bu anlamda kartalların avları görenleri şaşırtıyor. Her yıl bu mevsimde kartal bakıcılarının av düzenlediğini bilen Slovak fotoğrafçı 30 yaşındaki Milan Krasula, bu anı yakalamak için o bölgeye kamp kurdu. Hiçbir anı kaçırmak istemeyen Krasula 4 gün boyunca bekledi. Böyle etkinliklerde iyi bir kare yakalamak için şansın da yanında olması gerektiğini bilen Krasula sabırlıydı.
Ünlü fotoğrafçı Milan Krasula kartal bakıcılarının geleneksel av kampında fotoğraf makinesiyle 4 gün boyunca hayvanları izledi. "Golden eagle" cinsi kartallar gökyüzünün en güçlü ve en yaygın yırtıcı kuşlarından biridir. Altın kartallar genelde fare, sincap, yaban tavşanı, tilki gibi türlerle beslenirken bazen geyik, yaban keçisi, karaca gibi yabani büyük memelilerin veya koyun, keçi gibi evcil hayvanların yavrularını da yakalayıp götürebilirler.''
Krasula o ölümsüz anı nasıl yakaladığını şu şekilde anlattı: İyi bir fotoğraf yakalamak için kendime uygun bir yer seçtim. Bir saatten fazla aynı yerde bekliyordum. Aniden küçük bir geyik yavrusunun bulunduğu yerden çıkıp koştuğunu gördüm. Bu arada bir bakıcı kartalını elinden bıraktı. Benden yaklaşık 200 metre uzaklıktaydı. Bakıcı geyiğin koştuğunu görerek kartalı salmadı. Başka hayvanlar için onu bırakmıştı. Ancak kartal geyiği gördü ve onun üzerine doğru uçmaya başladı. Üzerime doğru geliyorlardı. Ben ise durmadan fotoğraf çekiyordum. Kartal geyiğe bir hamle yaptı ama onu yakalayamadı. Geyik kartalın elinden kurtulmayı başardı. Ama ben de çok güzel bir ana tanık olmuştum.