Vahşi doğada kan donduran karşılaşma! Aslan hayatının şokunu yaşadı
Vahşi doğada öl veya öldür en önemli kural budur. Ya avcısındır ya da av. Şimdi hazırladığımız haberde ormanların kralı Aslan'ın Bufalo karşısında düştüğü zor durumu ortaya koyuyoruz. Hayvanlar başka hayvanlardan gelebilecek her tehdite karşı kendilerini ve çevresindekileri korumak zorundadır. Vahşi hayat fotoğrafçısı Andy Rouse, çektiği av kareleriyle yine adından söz ettirdi. İşte o ürkütücü kareler... Aslan, Panthera cinsindeki büyük kedilerden biridir ve kedigiller ailesinin bir üyesidir. Yaygın olarak kullanılan Afrika aslanı topluca Afrika'daki birkaç alttürü belirtir. Bazı erkek aslanlar 250 kg ağırlığı aşmaktadır. Aslanlar, kaplandan sonra yer yüzünde yaşayan en büyük kedidir. Buffalo ise esasında Amerika kıtasında yaşamaktadır. Türkçe olarak bufalo veya Amerikan yaban sığırı olarak bilinmektedir.
ASLAN HAKKINDA BİLGİ
Kedigiller ailesine ait yırtıcı bir memeli hayvandır. Aslan denildiği gibi Arslan da denilmektedir. Aslanlar genel itibari ile Afrika kıtasında yaşarlar. Afrika da yaşayan jaguar, kaplan ve leoparla birlikte 4 büyük kedigillerden olan aslanların erkekleri ortalam ağırlıkları 200 kilogramdır. Dişi aslanların ortalama ağırlıkları ise 100 kilogramdır. Aslanların rengi genellikle sarıya çalan kahverengidir. Aslanların kuyrukları et olmasına karşın kuyruk uçlarında tüylerden oluşan püskül vardır.
Bilindiği gibi erkek aslanların boyunlarında gösterişli bir yele vardır ve sinirli anlarında kabarırlar. Aslanların tırnakları hareketlidir. Yani istedikleri zaman parmaklarının içine çekip istedikleri zaman da dışarı çıkarabiliyorlar. Aslanlar kendi bölgeleri için kavga ederler ve her canlı türünde olduğu gibi bu kavgalar sonuncunda ölümlerde olabiliyor. Aslanların diğer kedigillerden ayıran en önemli durum toplu yaşamalarıdır. Yani ailece yaşarlar. Bundan dolayı aslanlar sosyal hayvanlardır.