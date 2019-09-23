Vahşi doğada kan donduran karşılaşma! Aslan hayatının şokunu yaşadı

Vahşi doğada öl veya öldür en önemli kural budur. Ya avcısındır ya da av. Şimdi hazırladığımız haberde ormanların kralı Aslan'ın Bufalo karşısında düştüğü zor durumu ortaya koyuyoruz. Hayvanlar başka hayvanlardan gelebilecek her tehdite karşı kendilerini ve çevresindekileri korumak zorundadır. Vahşi hayat fotoğrafçısı Andy Rouse, çektiği av kareleriyle yine adından söz ettirdi. İşte o ürkütücü kareler... Aslan, Panthera cinsindeki büyük kedilerden biridir ve kedigiller ailesinin bir üyesidir. Yaygın olarak kullanılan Afrika aslanı topluca Afrika'daki birkaç alttürü belirtir. Bazı erkek aslanlar 250 kg ağırlığı aşmaktadır. Aslanlar, kaplandan sonra yer yüzünde yaşayan en büyük kedidir. Buffalo ise esasında Amerika kıtasında yaşamaktadır. Türkçe olarak bufalo veya Amerikan yaban sığırı olarak bilinmektedir.

23.09.2019 13:42 - Son Güncelleme: 23.09.2019 13:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





