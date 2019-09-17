Uzun yaşamanın sırrı çözüldü! 105 yıl yaşamak için...

Keyfine göre yaşa: Enerjini yüksek tutmak için sizi mutlu eden şeylerle meşgul ol.

Sağlıklı beslen ve az ye: Sağlıklı kiloda ol. Sebze, meyve, balık ağırlıklı beslen. Zeytinyağının damarlar için mükemmel olduğunu ve cildi sağlıklı tuttuğunu unutma ve sofrandan eksik etme.

Planlı yaşa: Daima bir plan dahilinde yaşa ve bunu bir ilke haline getir. Çünkü işlerini, tatillerini ve aktivitelerini planlamak son dakika yaşanan olumsuz sürprizleri engelleyerek stresi azaltır.

Emekli olma: Emekliliği bekleyerek yaşama. Bir anda çalışmayı durdurmak, amaçlardan uzaklaştırabilir. Fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı olduğun sürece çalışmaya ve üretmeye devam et.

Paylaşmayı bil: Sahip olduğun bilgi ve deneyimleri başkalarından saklama, diğerlerinin senin deneyimlerinden faydalanmasını sağla. Gelecek nesillerin, geleceklerini kontrol edebilmeleri için bu çok önemli.

Şifayı ara: Bilim tek başına iyileştirmez. Vücudundaki ağrılara odaklanma. Hayatta acı şeyler daima vardır ancak sen sana iyi gelen şeyleri bulmaya çalış. Acını unutturacak bir şeylere tutun. Müzikle ilgilen, hayvan besle.

Minimalist yaşa: Maddi kalabalıklardan kurtul. Sadece gerçekten ihtiyacın olan gerekli şeyleri edin. Hayatını basitleştir ve kolaylaştır.

Hareket et: Sağlıklı kalmak ve kasları güçlendirmek için daima yürü. Merdivenleri kullan. Kendi eşyalarını kendin taşı. Ne olursa olsun fiziksel aktiviten uzak durma.