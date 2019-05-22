Uzmanlar uyardı! Bu besinler kanser ediyor... İşte kansere neden olan 14 besin
Günlük hayatta tükettiğimiz bazı besinlerin aslında ne kadar zararlı olduğunu bilmiyoruz. Bu besinler vücudumuzu tehdit ederek sağlığımızla oynuyorlar. Bilim insanları her gün tükettiğimiz besinlerin kansere neden olduğunu ortaya çıkardı. Sağlığımızı riske atan 14 besini sıralayan uzmanlar, çağımızın kabusu kansere karşı bu besinlerden uzak durmamızı tavsiye etti. Peki uzmanların uyardığı "kansere sebep olan 14 besin" hangisi? Sağlıklı bir yaşam için hangi gıdalardan uzak durmamız gerekiyor? İşte kansere neden olan 14 besin...
Mikrodalgada patlamış mısır
Patlamış mısır nispeten sağlıklı bir atıştırmalıktır, ancak onu patlatmak için uygun olmayan yol, sağlığı bozuyor. Mikrodalga torbalarının içinde perflorooktanoik asit (PFOA) adlı bir kimyasal madde olduğunu belirten uzmanlar, birçok çalışmanın, PFOA tüketimi nedeniyle böbrek, mesane, karaciğer, pankreas ve testis kanserlerine neden olabileceğini gösterdiğini söyledi.
Cips
Cipste sadece yüksek derecede yağ ve sodyum yok. Aynı zamanda vücudun tanımadığı yapay tatlar, koruyucu maddeler ve gıda renklendiren maddeler de var. Yüksek sıcaklıkta kızartılır ve istenen çıtır dokunun elde edilmesi sağlanır ancak bu durum sigarada da bulunan tanınmış bir kanserojen olan akrilamide zemin oluşturur.