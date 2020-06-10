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Uzaylı değil onlar karınca! İnşa ettikleri görenleri şaşırttı! Bilim adamları şoke oldu

Uzaylı değil onlar karınca! İnşa ettikleri görenleri şaşırttı! Bilim adamları şoke oldu. Bahçesinde ateş karıncası kolonisi bulunan adam ilginç bir deneye imza attı. Bir kova dolusu erimiş alüminyumu karınca yuvasının deliğinden döken adamın ortaya çıkardığı görüntüler inanılmaz. Hayvanlar aleminin en çalışkan üyeleri olarak bilinen karıncaların gizemli hayatına mini bir baskın yapmaya ne dersiniz. Karınca yuvasına erimiş alüminyum döken adam, o görüntüleri Youtube üzerinden paylaştı. İşte o görüntüler...

10.06.2020 18:34 - Son Güncelleme: 10.06.2020 18:34
Uzaylı değil onlar karınca! İnşa ettikleri görenleri şaşırttı! Bilim adamları şoke oldu

Karıncalar 'çalışkanlık' ünvanının hakkını verebilecek mi? Bahçesinde ateş karıncası kolonisi bulunan adam ilginç bir deneye imza attı. Bir kova dolusu erimiş alüminyumu karınca yuvasının deliğinden döken adamın ortaya çıkardığı görüntüler inanılmaz. Hayvanlar aleminin en çalışkan üyeleri olarak bilinen karıncaların gizemli hayatına mini bir baskın yapmaya ne dersiniz. Karınca yuvasına erimiş alüminyum döken adam, o görüntüleri Youtube üzerinden paylaştı. Karınca, zar kanatlılar (Hymenoptera) takımından Formicidae familyasını oluşturan sosyal yaşam gösteren canlıların ortak adı. Yuvalarını toprağın altına kurarlar.

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Uzaylı değil onlar karınca! İnşa ettikleri görenleri şaşırttı! Bilim adamları şoke oldu
Uzaylı değil onlar karınca! İnşa ettikleri görenleri şaşırttı! Bilim adamları şoke oldu
Uzaylı değil onlar karınca! İnşa ettikleri görenleri şaşırttı! Bilim adamları şoke oldu
Uzaylı değil onlar karınca! İnşa ettikleri görenleri şaşırttı! Bilim adamları şoke oldu
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