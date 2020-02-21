Uşak'ta Bahadır Barajı çatladı! 4 köyde okullar tatil edildi evler boşaltılıyor
Uşak Banaz'da bulunan Bahadır Barajı'nın alt bölgelerinde meydana gelen çatlaklar nedeniyle içindeki su boşaltılmaya başlandı. Barajın patlama riskine karşı çevrede bulunan 4 köydeki okullar tatil edilirken, derenin yakınında evi bulunan vatandaşlar da dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
21.02.2020 11:03
- Son Güncelleme: 21.02.2020 11:03
Banaz ilçesine bağlı Bahadır köyüne 3 kilometre mesafedeki Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan, 49 metre yüksekliğindeki Bahadır Barajı, altında çatlak oluştuğu bildirildi. 2.4 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olan barajdaki suyun, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri tarafından dün geceden itibaren kontrollü bir şekilde vana odasından dereye boşaltılmasına başlandı.
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