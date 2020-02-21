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Uşak'ta Bahadır Barajı çatladı! 4 köyde okullar tatil edildi evler boşaltılıyor

Uşak Banaz'da bulunan Bahadır Barajı'nın alt bölgelerinde meydana gelen çatlaklar nedeniyle içindeki su boşaltılmaya başlandı. Barajın patlama riskine karşı çevrede bulunan 4 köydeki okullar tatil edilirken, derenin yakınında evi bulunan vatandaşlar da dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

21.02.2020 11:03 - Son Güncelleme: 21.02.2020 11:03
Uşak'ta Bahadır Barajı çatladı! 4 köyde okullar tatil edildi evler boşaltılıyor

Banaz ilçesine bağlı Bahadır köyüne 3 kilometre mesafedeki Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan, 49 metre yüksekliğindeki Bahadır Barajı, altında çatlak oluştuğu bildirildi. 2.4 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olan barajdaki suyun, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri tarafından dün geceden itibaren kontrollü bir şekilde vana odasından dereye boşaltılmasına başlandı.

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Uşak'ta Bahadır Barajı çatladı! 4 köyde okullar tatil edildi evler boşaltılıyor

Yetkililer, 25 metrelik bölümüne kadar suyla dolu olan barajdaki suyun şu ana kadar 60 santimetrelik kısmının dereye boşaltıldığını bildirdi.

Uşak'ta Bahadır Barajı çatladı! 4 köyde okullar tatil edildi evler boşaltılıyor

4 KÖYDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Barajın çatlaklardan dolayı patlaması ihtimaline karşı ise Bahadır, Hatıplar, Güllüçam ve Banaz köylerinde okullar tatil edildi.

Uşak'ta Bahadır Barajı çatladı! 4 köyde okullar tatil edildi evler boşaltılıyor

Dere yatağına yakın olan evlerin ise tedbirli olmaları için köylerde bulunan camilerden anonslar yapıldı. Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ise Bahadır Barajı'nın olduğu bölgede inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı.

Uşak'ta Bahadır Barajı çatladı! 4 köyde okullar tatil edildi evler boşaltılıyor

VALİLİKTEN BARAJ AÇIKLAMASI
Uşak'ın Banaz ilçesindeki Bahadır Barajı'nın alt bölgesinde oluşan çatlaklardan nedeniyle, Banaz ilçesine bağlı Hatipler ve Banaz köylerinin tedbiren boşaltılmasına karar verildiği bildirildi.

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