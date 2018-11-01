Ünlülerin eski fotoğrafları (İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafları)

Yıllar geçiyor ve hepimiz değişiyoruz. Ünlü isimlerde aynı şeyi yaşıyor ama biz onların öncesine tanık olmadığımız için gençliklerini gördüğümüzde hayrete düşürüyoruz. Peki fotoğraftaki bu çok ünlü ismi tanıyabildiniz mi? Son dönemlerde oldukça ünlü bir isim... İşte ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları.

1 Kasım 2018 Perşembe, 13:14:25 Güncelleme: 11:29:26
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Ünlülerin eski fotoğrafları (İlber Ortaylının gençlik fotoğrafları)

FOTOĞRAFTAKİ GENÇ ADAMI TANIDINIZ MI?

Son zamanlarda oldukça fenomen bir isim.

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Ünlülerin eski fotoğrafları (İlber Ortaylının gençlik fotoğrafları)

21 Mayıs 1947 tarihinde Avusturya'nın Bregenz şehrinde Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak Dünya'ya geldi. İki yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Avusturya Lisesi'nde tamamladı. 1965 yılında Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu.

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Ünlülerin eski fotoğrafları (İlber Ortaylının gençlik fotoğrafları)

1970 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin tarih bölümünü bitirdi.

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Ünlülerin eski fotoğrafları (İlber Ortaylının gençlik fotoğrafları)

Viyana Üniversitesi Slavistik ve Orientalistik Bölümü'nde öğrenim gördü.Yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesi'nde Prof. Dr. Halil İnalcık ile yaptı. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde "Tanzimat Sonrası Mahallî İdareler" adlı tezi ile 1974 yılında doktor, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfûzu" adlı çalışmasıyla 1979'da doçent oldu.

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Ünlülerin eski fotoğrafları (İlber Ortaylının gençlik fotoğrafları)

İleri seviyede Almanca, Rusça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Farsça ve iyi seviyede Latince bilmektedir.

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