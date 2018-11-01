Ünlülerin eski fotoğrafları (İlber Ortaylının gençlik fotoğrafları)

Ünlülerin eski fotoğrafları (İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafları)
Yıllar geçiyor ve hepimiz değişiyoruz. Ünlü isimlerde aynı şeyi yaşıyor ama biz onların öncesine tanık olmadığımız için gençliklerini gördüğümüzde hayrete düşürüyoruz. Peki fotoğraftaki bu çok ünlü ismi tanıyabildiniz mi? Son dönemlerde oldukça ünlü bir isim... İşte ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları.
1 Kasım 2018 Perşembe, 13:14:25 Güncelleme: 11:29:26
Viyana Üniversitesi Slavistik ve Orientalistik Bölümü'nde öğrenim gördü.Yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesi'nde Prof. Dr. Halil İnalcık ile yaptı. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde "Tanzimat Sonrası Mahallî İdareler" adlı tezi ile 1974 yılında doktor, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfûzu" adlı çalışmasıyla 1979'da doçent oldu.
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