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Ünlü YouTuber'dan sıra dışı balık avlama yöntemi! YouTube videosu milyonlar izlendi...

YouTube videoları izlemek son zamanlarda milyonlarca insan için günlük rutin olmuş durumda. Dünya üzerinde birçok kişi, boş zamanını YouTube'ta takip ettiği fenomenlerin videolarını izleyerek geçirmeyi tercih ediyor. Son zamanlarda en çok izlenen YouTube videolarından birisi de ünlü YouTuber'ların ezber bozan teknik ve becerileri. Bunların başında da ilginç balık avlama yöntemiyle videosu milyonlar izlenen bu YouTuber geliyor. İşte ünlü YouTuber sıra dışı avlanma yöntemi...

28.05.2019 07:38 - Son Güncelleme: 28.05.2019 07:40
Ünlü YouTuber'dan sıra dışı balık avlama yöntemi! YouTube videosu milyonlar izlendi...

Youtube'da açtığı kanalda sıra dışı av yöntemleri deneyen youTuber, hiçbir alet kullanmadan balık tuzağı yaptı. Bu içeriği milyonlar izlenen YouTuber, adeta fenomen haline geldi.

Ünlü YouTuber'dan sıra dışı balık avlama yöntemi! YouTube videosu milyonlar izlendi...

İşte o zekice hazırlanmış tuzaktan kareler...

Ünlü YouTuber'dan sıra dışı balık avlama yöntemi! YouTube videosu milyonlar izlendi...
Ünlü YouTuber'dan sıra dışı balık avlama yöntemi! YouTube videosu milyonlar izlendi...
Ünlü YouTuber'dan sıra dışı balık avlama yöntemi! YouTube videosu milyonlar izlendi...
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