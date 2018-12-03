Ünlü isimlerin bu değişimi görenleri şaşırtıyor

Bir döneme damgasını vuran isimlerin değişimi hayranlarını şaşırtıyor.

3 Aralık 2018 Pazartesi, 15:04:12 Güncelleme: 15:04:38
Ünlü isimlerin bu değişimi görenleri şaşırtıyor

Efsane dizi Kaygısızlar'ın fenomen karakterleri Kültigin ve çetesini hatırlamayan yoktur.

Ünlü isimlerin bu değişimi görenleri şaşırtıyor

Dizide Kültigin'in adamı Alper karakterini canlandıran ve çok sevilen Ömer Duran'ın son hali görenleri şaşırtıyor.

Ünlü isimlerin bu değişimi görenleri şaşırtıyor

İşte 1998'de biten diziden sonra birçok projede rol alan Duran'ın son hali...

Ünlü isimlerin bu değişimi görenleri şaşırtıyor
Ünlü isimlerin bu değişimi görenleri şaşırtıyor
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