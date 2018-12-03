Ünlü isimlerin bu değişimi görenleri şaşırtıyor

Bir döneme damgasını vuran isimlerin değişimi hayranlarını şaşırtıyor. Efsane dizi Kaygısızlar'ın fenomen karakterleri Kültigin ve çetesini hatırlamayan yoktur. Dizide Kültigin'in adamı Alper karakterini canlandıran ve çok sevilen Ömer Duran'ın son hali görenleri şaşırtıyor. İşte 1998'de biten diziden sonra birçok projede rol alan Duran'ın son hali... Oyuncu Ezgi Mola Mayıs'ta 69 kiloya çıkınca soluğu ünlüleri zayıflatan yaşam koçu Şeyda Coşkun'un yanında aldı. Oyuncu 2 ayda diyet, yürüyüş ve sporla 10 kilo verdi. Şu anki kilosu 59.