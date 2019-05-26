Ünlü fizikçi Stephen Hawking'ten hafızalara kazınan 'kıyamet' uyarıları

Einstein'dan sonra dünyanın gelmiş geçmiş en iyi fizik dehası olarak kabul edilen Stephan Hawking, 14 Mart 2018' de hayatını kaybetti. Hayatını kaybettiği 76 yaşına kadar bilim alanında çok şey üreten Hawking'in geriye ise çalışmaları ve teorileri kaldı. Ünlü fizik dehasının bıraktığı kıyamet senaryoları ise kan donduran cinsten. İşte Stephan Hawking'in kıyamet uyarıları.