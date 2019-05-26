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Ünlü fizikçi Stephen Hawking'ten hafızalara kazınan 'kıyamet' uyarıları

Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking 14 Mart 2018' de hayatını kaybetti. Hayatını kaybettiği 76 yaşına kadar bilim alanında çok şey üreten Hawking'in geriye ise çalışmaları ve teorileri kaldı. Ünlü fizik dehasının bıraktığı kıyamet senaryoları ise kan donduran cinsten. İşte Stephen Hawking'in kıyamet uyarıları.

26.05.2019 23:23 - Son Güncelleme: 26.05.2019 23:27
Ünlü fizikçi Stephen Hawking'ten hafızalara kazınan 'kıyamet' uyarıları

Einstein'dan sonra dünyanın gelmiş geçmiş en iyi fizik dehası olarak kabul edilen Stephan Hawking, 14 Mart 2018' de hayatını kaybetti. Hayatını kaybettiği 76 yaşına kadar bilim alanında çok şey üreten Hawking'in geriye ise çalışmaları ve teorileri kaldı. Ünlü fizik dehasının bıraktığı kıyamet senaryoları ise kan donduran cinsten. İşte Stephan Hawking'in kıyamet uyarıları.

Ünlü fizikçi Stephen Hawking'ten hafızalara kazınan 'kıyamet' uyarıları

İşte Hawking'in ölümünden sonra da çok konuşulacak geleceğe dair önemli uyarıları...

Geçen yıl Mart ayında 76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking genel görelilik ve karadeliklerle ilgili araştırmalarıyla ün kazanmıştı.

Ünlü fizikçi Stephen Hawking'ten hafızalara kazınan 'kıyamet' uyarıları

Fakat Hawking sıklıkla kendi araştırma alanından çıkarak, önümüzdeki dönemlerde insanlığı bekleyen zorluklar ve varoluşsal tehditlere de dikkat çekti. Bu konulardaki açıklamaları basının manşetlerinde yer alırken bazen de tartışma yarattı.

Ünlü fizikçi Stephen Hawking'ten hafızalara kazınan 'kıyamet' uyarıları

Stephen Hawking tüm yumurtaları aynı sepete koymayı doğru bulmayan bir kişi. Bu örnekteki sepet ise Dünya oluyor.

Ünlü fizikçi Stephen Hawking'ten hafızalara kazınan 'kıyamet' uyarıları

Hawking yıllardır insanlığın diğer gezegenlere kalıcı olarak yerleşmek için harekete geçmesi gerektiğini söylüyordu. Bu açıklamaları sıklıkla manşetlerde yer aldı.

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