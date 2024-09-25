Ünlü diyetisyen açıkladı! Bunları mutlaka yapın

Sağlıklı bir yaşam sürmek için kilo dengesini sağlamak oldukça önemli. Diyetisyen Courtney Kassis, bu süreçte dikkat edilmesi gereken 5 kötü alışkanlıktan söz ediyor. Geçtiğimiz hafta TikTok'ta paylaştığı yayında 424.600 takipçisine seslenen Kassis, "Yalan söylemeyeceğim, bunlar sizi gerçekten şaşırtacak" dedi ve ardından önerilerini sıraladı. Ünlü diyetisyenin paylaştığı maddeler büyük yankı uyandırdı ve takipçilerini şaşırttı! Diyetisyen Kassis, paylaşımında hangi tüyoları verdi ve neleri açıkladı? İşte o paylaşıma dair detaylar...
Asla sosyalleşmekten geri durmayın!
Philadelphia bölgesinde yaşayan Kassis, "Kilo verme yolculuğumda asla yapmayacağım ilk şey, diyet programımı dengede tutabilmek için sosyal etkinliklere ara vermek ve katılmamak olurdu" diyor. Beraberinde şu cümleleri kullanıyor, "Sosyal etkinlikleri atlamak yalnızlık ve izolasyon hissine yol açabiliyor, bu da aslında kronik hastalık riskini artırabilir, bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir ve hatta ölüm riskini bile tetikleyebilir."
Yemek yemek bir ceza değil armağan olmalı!
Ünlü diyetisyen Kassis, "İkinci olarak asla yapmayacağım şey, kurban psikolojisine bürünmek" ifadelerini kullanıyor. İşlenmiş gıdalardan uzak durmak yerine daha dikkatli ve sağlıklı beslenmeyi tavsiye eden Kassis, "Vücudunuzu sağlıklı,ve besleyici gıdalarla besleyebildiğiniz gerçeğine odaklanın çünkü vücudunuzu beslemek bir ceza değil, bir armağandır." diyor.