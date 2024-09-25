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Ünlü diyetisyen açıkladı! Bunları mutlaka yapın

Sağlıklı bir yaşam sürmek için kilo dengesini sağlamak oldukça önemli. Diyetisyen Courtney Kassis, bu süreçte dikkat edilmesi gereken 5 kötü alışkanlıktan söz ediyor. Geçtiğimiz hafta TikTok'ta paylaştığı yayında 424.600 takipçisine seslenen Kassis, "Yalan söylemeyeceğim, bunlar sizi gerçekten şaşırtacak" dedi ve ardından önerilerini sıraladı. Ünlü diyetisyenin paylaştığı maddeler büyük yankı uyandırdı ve takipçilerini şaşırttı! Diyetisyen Kassis, paylaşımında hangi tüyoları verdi ve neleri açıkladı? İşte o paylaşıma dair detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 17:13 Güncelleme Tarihi25 Eylül 2024, 17:13
Ünlü diyetisyen açıkladı! Bunları mutlaka yapın 1

Diyet reçeteleri ve uygulamaları, sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bir parçası olarak kabul edilse de, bu konuda birçok yanlış anlaşılma bulunduğunu hatırlatalım. Çoğu insan, kilo vermek için aşırı kısıtlayıcı diyetlerin etkili bir yol olduğunu düşünüyor fakat aslında durum tam olarak öyle değil! Ünlü sosyal medya kullanıcısı ve diyetisyen Courtney Kassis bu noktada önemli bilgiler paylaşıyor ve kendi tecrübelerinden yola çıkarak önerilerde bulunuyor. Kassis'e göre diyet sürecinde yapılmaması gereken önemli maddeler var.

Ünlü diyetisyen açıkladı! Bunları mutlaka yapın 2

Asla sosyalleşmekten geri durmayın!

Philadelphia bölgesinde yaşayan Kassis, "Kilo verme yolculuğumda asla yapmayacağım ilk şey, diyet programımı dengede tutabilmek için sosyal etkinliklere ara vermek ve katılmamak olurdu" diyor. Beraberinde şu cümleleri kullanıyor, "Sosyal etkinlikleri atlamak yalnızlık ve izolasyon hissine yol açabiliyor, bu da aslında kronik hastalık riskini artırabilir, bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir ve hatta ölüm riskini bile tetikleyebilir."

Ünlü diyetisyen açıkladı! Bunları mutlaka yapın 3

Yemek yemek bir ceza değil armağan olmalı!

Ünlü diyetisyen Kassis, "İkinci olarak asla yapmayacağım şey, kurban psikolojisine bürünmek" ifadelerini kullanıyor. İşlenmiş gıdalardan uzak durmak yerine daha dikkatli ve sağlıklı beslenmeyi tavsiye eden Kassis, "Vücudunuzu sağlıklı,ve besleyici gıdalarla besleyebildiğiniz gerçeğine odaklanın çünkü vücudunuzu beslemek bir ceza değil, bir armağandır." diyor.

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