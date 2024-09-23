Ümraniye'de Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın nikah fotoğrafları ortaya çıktı

Ümraniye'de firari Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın henüz 2 yıl önce evlendiği, eş durumundan İstanbul'a tayin edildiği öğrenildi. Yılmaz'ın aynı mesleği yaptığı eşi Semih Yılmaz ile nikah fotoğrafları ortaya çıktı.
İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti silahla ateş ederek 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti.
Şeyda Yılmaz'ın şehit olduğu olayda zanlı Yunus Emre Geçti'nin çocuğa cinsel istismardan kasten adam yaralamaya, tacizden yağmaya 26 suç kaydının olduğu tespit edildi.
Şehit Şeyda Yılmaz için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenirken aynı meslekteki eşi Semih Yılmaz ile aile yakınları, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile şehidin meslektaşları katıldı. İl Emniyet Müdürü Aktaş, şehit polisin özgeçmişi ile ilgili bilgilerin yer aldığı kısa bir konuşma yaptı.