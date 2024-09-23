Ümraniye'de Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın nikah fotoğrafları ortaya çıktı

İstanbul Ümraniye 'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti silahla ateş ederek 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz 'ı şehit etti.

3

Şehit Şeyda Yılmaz için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenirken aynı meslekteki eşi Semih Yılmaz ile aile yakınları, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile şehidin meslektaşları katıldı. İl Emniyet Müdürü Aktaş, şehit polisin özgeçmişi ile ilgili bilgilerin yer aldığı kısa bir konuşma yaptı.