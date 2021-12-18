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Uludağ'da kayak sezonu açıldı! Yerli ve yabancı turistlerin keyifli anları

Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sezon açıldı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ, son günlerdeki yoğun kara yağışlarıyla beyaza büründü. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Oteller Bölgesi'nde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor. Ziyaretçiler kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkarıyor.

18.12.2021 14:33 - Son Güncelleme: 18.12.2021 14:33
Uludağ’da kayak sezonu açıldı! Yerli ve yabancı turistlerin keyifli anları

Jandarma ekipleri zirve bölgesine gitmek isteyen sürücülerin araçlarında zincir bulunup bulunmadığını denetliyor. Kış lastiği bulunmayan ve zincir takılı olmayan araçların Oteller Bölgesi'ne geçişine izin verilmiyor.

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Uludağ’da kayak sezonu açıldı! Yerli ve yabancı turistlerin keyifli anları

Uludağ'da kar yağışının ileriki günlerde devam etmesi bekleniyor.

Uludağ’da kayak sezonu açıldı! Yerli ve yabancı turistlerin keyifli anları

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, AA muhabirine, sezona aralıkta başlamasının kendilerini sevindirdiğini, bunun sürpriz olduğunu söyledi.

Uludağ’da kayak sezonu açıldı! Yerli ve yabancı turistlerin keyifli anları

Otellerdeki yoğunluğun arttığını belirten Usta, "Uludağ, kış turizminde Türkiye'nin kalbi. Bizim için güzel bir sezon. Yaşanan olumsuzlukları, geriyi unutturacağına inanıyoruz. Sezona bugün start verdik. İlk gün olmasına rağmen Uludağ bugün dolu dolu. Burada eğitimi hızlı ve bilinçli bir şekilde yapıyoruz. Dışarıda bizim verdiğimiz eğitimi 8 saatte veriyorlar. Biz 2 saatte kayak öğretiyoruz. Uludağ'da bazı eksikler var, bunlar giderilebilirse çok daha iyi olacak." diye konuştu.

Uludağ’da kayak sezonu açıldı! Yerli ve yabancı turistlerin keyifli anları

Ziyaretçilerden Selin Akdeniz, Uludağ'ın muhteşem bir atmosferi olduğunu dile getirdi.

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