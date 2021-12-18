Uludağ'da kayak sezonu açıldı! Yerli ve yabancı turistlerin keyifli anları
Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sezon açıldı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ, son günlerdeki yoğun kara yağışlarıyla beyaza büründü. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Oteller Bölgesi'nde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor. Ziyaretçiler kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkarıyor.
18.12.2021 14:33
- Son Güncelleme: 18.12.2021 14:33
Otellerdeki yoğunluğun arttığını belirten Usta, "Uludağ, kış turizminde Türkiye'nin kalbi. Bizim için güzel bir sezon. Yaşanan olumsuzlukları, geriyi unutturacağına inanıyoruz. Sezona bugün start verdik. İlk gün olmasına rağmen Uludağ bugün dolu dolu. Burada eğitimi hızlı ve bilinçli bir şekilde yapıyoruz. Dışarıda bizim verdiğimiz eğitimi 8 saatte veriyorlar. Biz 2 saatte kayak öğretiyoruz. Uludağ'da bazı eksikler var, bunlar giderilebilirse çok daha iyi olacak." diye konuştu.