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Uğur böceğinin mucizesi meğer kanatlarındaymış! Bilim insanları bile şoke oldu
Uğur böceğinin mucizesi meğer kanatlarındaymış! Bilim insanları bile şoke oldu
Uğur böceğinin mucizesi meğer kanatlarındaymış! Bilim insanları bile şaşırdı! Özellikle yaz aylarında karşımıza çıkan uğur böcekleri pek çoğumuzun sevdiği hatta uğuruna gerçekten de inandığı canlılar. Yapılan araştırmalarsa, uğur böceklerinin bundan daha fazlası olduğunu gösteriyor. Uğur böcekleri hakkında bu gerçek sizi çok şaşırtacak. Uğur Böceği çoğu bölgede uç uç böceği olarak da bilinmektedir. Dünyada en yaygın görülen böcek türlerinden bir tanesidir. Geneli kırmızı kanatlı ve siyah beneklidirler. Fakat yaşadıkları bölgelere göre sarı üzerine siyah benekli veya daha farklı renkler de de olabilmektedir. Tropik bölgelerde bulunan ve buralarda yaşayan uğur böceklerinin rengi mavi ve yeşil renkli de olabilmektedir.
26.04.2020 09:24
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Hemen her gün etrafımızda görebildiğimiz uğur böcekleri öyle bir mucizeyi üzerilerinde taşıyormuş ki...
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Bilim insanları, böceğin kanat yapısının robotlar, uydu antenleri, mikroskobik tıbbi cihazlar hatta şemsiyenin kapanma mekanizmasının geliştirilmesine ilham olabileceğin sonucuna vardı.
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) akademik dergisinde yayınlanan makalede, vücudundan çok daha geniş olmasına rağmen, uğur böceğinin kanatlarının açılıp kapandığında 'mükemmel bir uyum' içinde canlının vücudunu sardığına dikkat çekildi.
Kın kanatlı familyasından böceklerin çabucak kanatlarını açıp uçmaya başladığını ve 'kusursuz bir kanat sistemleri' olduğunu belirten Saito, "Uğur böceğinin kanat sitemi 1000 yıldır aynı kalan şemsiyeleri de değiştirebilir" öngörüsünde bulundu.
Saito ve ekibi, uğur böceğinin kanat yapısıyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için böceğin benekli kabuğunın altında yer alan 'elytra' adlı alt kanatları yakından incelemeyi planlıyor.