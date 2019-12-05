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Uçakta şoke eden görüntü! Bu fotoğraf sosyal medyayı salladı

Dünyanın en güvenli yolculuk şekli olarak görülen uçak yolculuğundan sosyal medyaya yansıyan fotoğrafları herkesi şaşkına çevirdi. Özellikle uçakla uzun saatler süren yolculuğa çıkanların neden olduğu görüntüler internet dünyasını salladı. Uçak seyahatindeki yolcuların görüntülerini paylaşan sosyal medya hesabı yeni görüntüleri paylaştı. Bir yolcunun yaptıkları ise adeta mide bulandırdı. İşte uçaklardan yolcuların şoke eden görüntüleri.

05.12.2019 17:06 - Son Güncelleme: 05.12.2019 17:06
Uçakta şoke eden görüntü! Bu fotoğraf sosyal medyayı salladı

Uçakla yolculuk eden bazı yolcuların sergilemiş oldukları davranışlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Uçaklardan paylaşılan iğrenç görüntüler herkesi şoke etti. Özellikle uçakla uzun saatler süren yolculuğa çıkanların neden olduğu görüntüler internet dünyasını salladı.

Uçakta şoke eden görüntü! Bu fotoğraf sosyal medyayı salladı

Uçak seyahatindeki yolcuların görüntülerini paylaşan sosyal medya hesabı yeni görüntüleri paylaştı. Bir yolcunun yaptıkları ise adeta mide bulandırdı.

Uçakta şoke eden görüntü! Bu fotoğraf sosyal medyayı salladı

Yolcuların uçakta ortaya çıkan ilginç görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşması sonrası ortalık karıştı. Görüntüler herkesi hayretler içinde bıraktı...

Uçakta şoke eden görüntü! Bu fotoğraf sosyal medyayı salladı

Uçak yolculuğunda ortaya çıkan ilginç görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Bir yolcunun uçak seyahati sırasında çekilen fotoğrafı herkesi şaşkına çevirdi.

Uçakta şoke eden görüntü! Bu fotoğraf sosyal medyayı salladı
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