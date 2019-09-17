Uçakta iğrenç olay! Yolcuların ve hosteslerin gizli fotoğrafları sosyal medyaya düştü

Uçakta yolcuların ve hosteslerin çekilen gizli fotoğrafları ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen iğrenç fotoğraflar 'uçakta skandal' olarak yorumlandı. Bir yolcunun uçak seyahati sırasındaki görüntülenen fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Bir yolcu tarafından çekilen ve paylaşılan bu görüntüye tepki mesajları yağdı. İşte hiç kimsenin beraber yolculuk yapmak istemeyeceği küçük nezaket kurallarını görmezden gelen yolcular. İşte hosteslerin ve yolcuların uçaktaki iğrenç görüntüleri.

17.09.2019 20:25 - Son Güncelleme: 17.09.2019 20:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





