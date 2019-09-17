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Uçakta iğrenç olay! Yolcuların ve hosteslerin gizli fotoğrafları sosyal medyaya düştü

Uçakta yolcuların ve hosteslerin çekilen gizli fotoğrafları ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen iğrenç fotoğraflar 'uçakta skandal' olarak yorumlandı. Bir yolcunun uçak seyahati sırasındaki görüntülenen fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Bir yolcu tarafından çekilen ve paylaşılan bu görüntüye tepki mesajları yağdı. İşte hiç kimsenin beraber yolculuk yapmak istemeyeceği küçük nezaket kurallarını görmezden gelen yolcular. İşte hosteslerin ve yolcuların uçaktaki iğrenç görüntüleri.

17.09.2019 20:25 - Son Güncelleme: 17.09.2019 20:28
Uçakta iğrenç olay! Yolcuların ve hosteslerin gizli fotoğrafları sosyal medyaya düştü

Uçakta yolcuların ve hosteslerin gizli fotoğrafları çekildi. Sosyal medyaya düşen iğrenç fotoğraflar 'uçakta skandal' olarak yorumlandı. Bir yolcunun uçak seyahati sırasındaki görüntülenen fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Bir yolcu tarafından çekilen ve paylaşılan bu görüntüye tepki mesajları yağdı. İşte hiç kimsenin beraber yolculuk yapmak istemeyeceği küçük nezaket kurallarını görmezden gelen yolcular. İşte hosteslerin ve yolcuların uçaktaki iğrenç görüntüleri. .

Uçakta iğrenç olay! Yolcuların ve hosteslerin gizli fotoğrafları sosyal medyaya düştü

Katarzyna Richter, Londra'daki Gatwick Havalimanı'ndan Polonya'ya seyahat ediyordu. Richter, Londra-Polonya uçuşunda görevli hosteslerin gizlice fotoğraflarını çekti.

Uçakta iğrenç olay! Yolcuların ve hosteslerin gizli fotoğrafları sosyal medyaya düştü

Fotoğrafları sosyal medya sayfasında yayınlayan Katarzyna Richter, uçuş ekibini aşağılayan yorumlarda bulundu. Üniformalarının çok dar olduğununu söyledi, yamuk ve çürük dişli olmakla itham etti ve çalışanlara "şişman" dedi.

Uçakta iğrenç olay! Yolcuların ve hosteslerin gizli fotoğrafları sosyal medyaya düştü

Ritcher ayrıca British Airways çalışanlarını görevlerini düzgün yapmamakla da suçladı.

Uçakta iğrenç olay! Yolcuların ve hosteslerin gizli fotoğrafları sosyal medyaya düştü

Hem Katarzyna Richter'in birlikte görev yaptığı iş arkadaşları hem de farklı havayollarından meslektaşları bu olayı bir rezalet olarak nitelendirdi ve Katarzyna'yı "yüz karası" olarak betimledi.

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