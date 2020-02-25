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Tüyler ürperten belirtiler! Deccal'in alametleri ortaya çıktı! İşaretler tek tek gerçekleşiyor

Deccal, Arapça bir kelimedir, "decl" kökünden gelir. Sözlüklerde verilen mânâya göre Deccal, "yalancı, hîlekâr; zihinleri, gönülleri, iyi ile kötüyü, hak ile bâtılı karıştıran, bir şeyi yaldızlayıp gerçek yüzünü gizleyen, bucak bucak her yeri dolaşan müfsid ve mel'ûn bir kişidir." Bir hadis-i şerifte, özellikle onun, "yalancı, dalâlete sürükleyici" özelliğine dikkat çekilmiştir. Deccal, İslam mitolojisine göre ahir zamanda, Mesih'in ikinci kez yeryüzüne gelmesinden önce insanları dini inancından saptırarak kötülüğe ve sapkınlığa yönelteceğine inanılan ve şeytanı temsil eden varlıktır. Hristiyan eskatolojisinde Antichrist, Yahudi eskatolojisinde ise Armilus karşılığı olarak bilinir..


25.02.2020 15:37 - Son Güncelleme: 25.02.2020 15:37
Tüyler ürperten belirtiler! Deccal'in alametleri ortaya çıktı! İşaretler tek tek gerçekleşiyor

Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. Deccal, İslam mitolojisine göre ahir zamanda, Mesih'in ikinci kez yeryüzüne gelmesinden önce insanları dini inancından saptırarak kötülüğe ve sapkınlığa yönelteceğine inanılan ve şeytanı temsil eden varlık. Hristiyan eskatolojisinde Antichrist, Yahudi eskatolojisinde ise Armilus karşılığı olarak bilinir. İşte Deccal'in alametleri. Rivayetlerde Deccalın çıkışı, kâinatın en korkunç hadiselerinden birisi olarak gösterilmiştir. Bundan dolayıdır ki Peygamberimiz (a.s.m.), ümmetine özellikle onu haber vermiş, fitnesinden sakınmış ve ümmetini de sakındırmıştır.

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Tüyler ürperten belirtiler! Deccal'in alametleri ortaya çıktı! İşaretler tek tek gerçekleşiyor

Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. İşte Deccal'in özellikleri.

Tüyler ürperten belirtiler! Deccal'in alametleri ortaya çıktı! İşaretler tek tek gerçekleşiyor

1- Deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek

Kaynak: İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077; İbn Kesir, el-Fiten ve'l-Melahim, 1/32.

Tüyler ürperten belirtiler! Deccal'in alametleri ortaya çıktı! İşaretler tek tek gerçekleşiyor

2- Deccal bir süre sonra kendini Rab ilan edecek

Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38635; Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20828 İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077

Tüyler ürperten belirtiler! Deccal'in alametleri ortaya çıktı! İşaretler tek tek gerçekleşiyor

3- Deccal ağlayıp inleyen, üzüntülü, kederli bir görüntüye sahiptir.

Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38791; İbn Mace, Sünen, hadis no: 4074.

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