TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz: Tohumda İsrail’e bağımlı değiliz, bilakis ihraç ediyoruz!

"İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 73"

Türkiye'nin 2017 yılında 40 bin ton tohum ithal ettiğini anımsatan Yılmaz, bunun karşılığında 185 milyon dolar ödeme yapıldığını kaydetti.

Söz konusu yılda Türkiye'nin 136 milyon dolar karşılığında 44 bin ton tohum ihraç ettiğini belirten Yılmaz, "İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73. Bu 20 sene öncesinde yüzde 20 idi." dedi.

Türkiye'de her yıl 2,5 milyon ton tohumun toprakla buluştuğunu anlatan Yılmaz, Türkiye'de yapılan sertifikalı tohum üretiminin bu rakamın yüzde 40-45 seviyesine karşılık gelebildiğini söyledi.