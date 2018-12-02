TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz: Tohumda İsrail’e bağımlı değiliz, bilakis ihraç ediyoruz!
TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz, Antalya'da düzenlenen 18. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nda (Growtech Eurasia) soruları cevapladı. Yılmaz, "Tohumda İsrail'e bağımlı değiliz, bilakis ihraç ediyoruz." dedi.
Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Kamil Yılmaz, "Tohumda İsrail'e bağımlı değiliz, bilakis ihraç ediyoruz. Bizim tarımsal ihracatımızı en çok yaptığımız ülkelerden birisi, şu anda yasaklandı ama İsrail'di. Yani bize oradan tohum ithalatı yapılıyor ama daha fazlasını da ihraç ediyoruz." dedi.
Türkiye'de tohumculuk sektörünün 1980'li yıllarda serbest piyasa koşullarında yapılandığını anlatan Yılmaz, "Türkiye'de sertifikalı tohum üretimi 1990 yılında 97 bin ton civarındaydı. 2002'ye geldiğimizde 145 bin tona çıktı. 2017 Yıl sonu itibarıyla Türkiye'de tohum miktarı bir milyon 49 bin tona çıktı." bilgilerini verdi.
"İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 73"
Türkiye'nin 2017 yılında 40 bin ton tohum ithal ettiğini anımsatan Yılmaz, bunun karşılığında 185 milyon dolar ödeme yapıldığını kaydetti.
Söz konusu yılda Türkiye'nin 136 milyon dolar karşılığında 44 bin ton tohum ihraç ettiğini belirten Yılmaz, "İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73. Bu 20 sene öncesinde yüzde 20 idi." dedi.
Türkiye'de her yıl 2,5 milyon ton tohumun toprakla buluştuğunu anlatan Yılmaz, Türkiye'de yapılan sertifikalı tohum üretiminin bu rakamın yüzde 40-45 seviyesine karşılık gelebildiğini söyledi.