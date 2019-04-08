Türklerin soyu nereden geliyor? (Türkler bu kıtadan mı geliyor?)

Türk ırkı, binlerce yıldır yeryüzünün çeşitli bölgelerine yayılmış ve kalıcı yerleşmeler sonucunda çok farklı yaşama alanlarına dağılmıştır. Ortaya atılan bir iddia ise Türklerin daha geniş bir coğrafyaya yayıldığı yönünde. Peki Türklerin soyu nereden geliyor? İşte ortaya atılan o iddia.

08.04.2019 18:52 - Son Güncelleme: 08.04.2019 18:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





