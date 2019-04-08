Türklerin soyu nereden geliyor? (Türkler bu kıtadan mı geliyor?)
Türk ırkı, binlerce yıldır yeryüzünün çeşitli bölgelerine yayılmış ve kalıcı yerleşmeler sonucunda çok farklı yaşama alanlarına dağılmıştır. Ortaya atılan bir iddia ise Türklerin daha geniş bir coğrafyaya yayıldığı yönünde. Peki Türklerin soyu nereden geliyor? İşte ortaya atılan o iddia.
08.04.2019 18:52
- Son Güncelleme: 08.04.2019 18:57
TÜRKLER BU KITADAN MI GELİYOR?
Binlerce yıl farklı coğrafyalarda hükmetmiş olan Türkler'in soyu aslında nereden geliyor? Bundan 14 bin yıl önce yok olan Mu Kıtası Büyük Okyanus'ta yer alıyordu.
Asya Kıtası ve Amerika Kıtası arasında, Avustralya'nın iki katı büyüklüğünde olduğu söyleniyor.
Bilim adamları Okyanus dibinde herhangi bir bulguya şimdiye kadar rastlamadılar. Ancak Pasifik Okyanusunda bir kıta'nın varlığı konusundaki görüş, çeşitli belge ve bulgular mevcut.
Çin ve çevre adalarda bulunan kitabelerde "Kıtamız battı, biz de buraya kaçtık" yazmaktadır.
Bu yazılı kayalar 14 bin yıllıktır, c14 karbon testleriyle sabittir.