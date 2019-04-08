GaleriYaşam

Türklerin soyu nereden geliyor? (Türkler bu kıtadan mı geliyor?)

Türk ırkı, binlerce yıldır yeryüzünün çeşitli bölgelerine yayılmış ve kalıcı yerleşmeler sonucunda çok farklı yaşama alanlarına dağılmıştır. Ortaya atılan bir iddia ise Türklerin daha geniş bir coğrafyaya yayıldığı yönünde. Peki Türklerin soyu nereden geliyor? İşte ortaya atılan o iddia.

08.04.2019 18:52 - Son Güncelleme: 08.04.2019 18:57
Türklerin soyu nereden geliyor? (Türkler bu kıtadan mı geliyor?)

TÜRKLER BU KITADAN MI GELİYOR?

Binlerce yıl farklı coğrafyalarda hükmetmiş olan Türkler'in soyu aslında nereden geliyor? Bundan 14 bin yıl önce yok olan Mu Kıtası Büyük Okyanus'ta yer alıyordu.

Türklerin soyu nereden geliyor? (Türkler bu kıtadan mı geliyor?)

Asya Kıtası ve Amerika Kıtası arasında, Avustralya'nın iki katı büyüklüğünde olduğu söyleniyor.

Türklerin soyu nereden geliyor? (Türkler bu kıtadan mı geliyor?)

Bilim adamları Okyanus dibinde herhangi bir bulguya şimdiye kadar rastlamadılar. Ancak Pasifik Okyanusunda bir kıta'nın varlığı konusundaki görüş, çeşitli belge ve bulgular mevcut.

Türklerin soyu nereden geliyor? (Türkler bu kıtadan mı geliyor?)

Çin ve çevre adalarda bulunan kitabelerde "Kıtamız battı, biz de buraya kaçtık" yazmaktadır.

Türklerin soyu nereden geliyor? (Türkler bu kıtadan mı geliyor?)

Bu yazılı kayalar 14 bin yıllıktır, c14 karbon testleriyle sabittir.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Aldın Aldın! 11 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu listesinde perşembe indirimleri belli oldu
Aldın Aldın! 11 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu listesinde perşembe indirimleri belli oldu