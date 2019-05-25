Türklerin soyu nereden geliyor? İşte il il Türk boyları...

Tarihsel dönemler içerisinde Türk milleti dünyanın birçok bölgesine dağılarak devletler kurmuştur. Türk tarihi, Türk dilini konuşmuş ve bunu benimsemiş, başlarda göçebe hayat yaşayan daha sonra da yerleşik hayata geçmiş Türk topluluklarının ortak tarihidir. Peki, hangi ilin hangi Türk boyundan geldiğini biliyor musunuz? İşte il il Türk boylarının dağılımı...

25.05.2019 01:47 - Son Güncelleme: 25.05.2019 01:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





