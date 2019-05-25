Türklerin soyu nereden geliyor? İşte il il Türk boyları...
Tarihsel dönemler içerisinde Türk milleti dünyanın birçok bölgesine dağılarak devletler kurmuştur. Türk tarihi, Türk dilini konuşmuş ve bunu benimsemiş, başlarda göçebe hayat yaşayan daha sonra da yerleşik hayata geçmiş Türk topluluklarının ortak tarihidir. Peki, hangi ilin hangi Türk boyundan geldiğini biliyor musunuz? İşte il il Türk boylarının dağılımı...
25.05.2019 01:47
- Son Güncelleme: 25.05.2019 01:51
Türk ve Anadolu tarihini daha iyi anlamak için, Anadolu'yu Türk yurdu yapan Türk boylarını iyi bilmek gerekiyor. Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşiti coğrafyalarda damga vurduğu bilinen bir gerçektir. Peki, hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? İşte geçmişten günümüze Türk devletleri ve il il Türk boylarının dağılımı...
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