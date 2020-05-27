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Türklerin kökeni nereden geliyor? Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türklerin soyağacı

Milyarlarca yıllık dünya tarihinde Türkler önemli bir yer tutuyor. Gerek kurdukları devletler, gerekse dünya mirasına yaptıkları katkılar nedeniyle en köklü milletlerin başında Türkler geliyor. Orta Asya'dan Avrupa'ya varana kadar pek çok yere dağılan Türk boyları buralara yerleşerek kültürlerini ve medeniyetlerini yaymış durumda. Peki Türklerin soyu nereden geliyor? İşte şehir şehir Türklerin geldiği boylar...

27.05.2020 06:31 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





