Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetinin katil zanlısı Fedai Varan hakim karşısına çıkıyor

İlk kez 9 Ekim Çarşamba günü hakim karşısına çıkacak Fedai V. hakkında hazırlanan iddianamede, otopsi raporunda, Emine Bulut'un ölüm sebebinin kesici alet yaralanmasına bağlı büyük damar ve iç organ harabiyetinden gelişen iç ve dış kanama kaynaklı olduğu belirtildi.

Fedai V, ifadesinde, eski eşi ve ailesinin çocuğuyla görüşmesini engellediğini, eşinin kardeşlerinin kendisini sürekli tehdit ettiğini ancak şimdiye kadar haklarında şikayetçi olmadığını öne sürdü.

Olay günü saat 16.00'da bir kafede Emine Bulut ile buluştuklarını anlatan Fedai V, eski eşinin tekrardan evlenmek istediğini söylemesi üzerine çocuğun velayetini kendisine vermesini istediğini ve bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını ileri sürdü.