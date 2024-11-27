Türkiye’ye akın akın geliyorlar! Araplar ve Almanlar değil, şimdi sıra onlarda!

Türkiye, 2024 yılında yabancı turist akışında önemli bir artış yaşadı ve gelen ziyaretçi sayısında dikkat çeken bir yükseliş gözlemlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı yılın ilk 10 ayında %7 oranında artarak 47 milyon 300 bine ulaştı. Bu durum Türkiye'nin turizmdeki cazibesinin global ölçekte sürdüğünü bir kez daha gösterdi.

RUSYA İLK SIRADA Rusya, 2024 yılı itibarıyla Türkiye'yi en çok tercih eden ülke oldu. Rusya'dan gelen turist sayısında %7,05'lik bir artış yaşandı ve 6 milyon 250 bin turist Türkiye'yi ziyaret etti. Rusya'yı Almanya takip ederken İngiltere de büyük bir sıçrama yaparak Türkiye'yi en fazla tercih eden ülkeler arasında üçüncü sırada yer aldı.