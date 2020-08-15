Haberler Galeri Yaşam Türkiye'nin şehirlerinin isimleri nereden geliyor? Çok şaşıracaksınız...

Türkiye'nin şehirlerinin isimleri nereden geliyor? Çok şaşıracaksınız...

Türkiye'nin 81 ilinin isimlerinin nereden geldiğini hiç düşündünüz mü? Hepsinin birbirinden ilginç bir çok anlamı var. Fakat içlerinde bir tanesi var ki, adının nereden geldiği belli değil. İşte şehirlerin isimleri... Herkes kendi şehrinin isminin anlamının nereden geldiğini merak eder. İşte illerin isimlerinin anlamları... Örnek Adana' yı kimlerin nasıl kurdukları konusunda elde kesin bilgiler yoktur. Ancak, Bizans' lı Etien' in ilettiği bir söylenceye göre, Uranus' un oğulları Adanos ve Saros, Tarsus' la savaşarak burayı ele geçirmişler.

15.08.2020 07:55 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





