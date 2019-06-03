Türkiye'nin nüfusu 2023'te ne kadar olacak? İşte il il Türkiye'nin 2023 nüfusu...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan araştırmada Türkiye'nin ve illerinin 2023'te ulaşacağı tahmini nüfus rakamları ortaya çıktı. Böylece "Türkiye'nin 2023'te nüfusu ne kadar olacak?"sorusu yanıt buldu. İllerin kaderi 4 yıl sonra bambaşka bir noktaya doğru ilerleyecek. İşte il il Türkiye'nin 2023 nüfusu...

03.06.2019 00:36 - Son Güncelleme: 03.06.2019 00:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





