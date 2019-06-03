Türkiye'nin nüfusu 2023'te ne kadar olacak? İşte il il Türkiye'nin 2023 nüfusu...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan araştırmada Türkiye'nin ve illerinin 2023'te ulaşacağı tahmini nüfus rakamları ortaya çıktı. Böylece "Türkiye'nin 2023'te nüfusu ne kadar olacak?"sorusu yanıt buldu. İllerin kaderi 4 yıl sonra bambaşka bir noktaya doğru ilerleyecek. İşte il il Türkiye'nin 2023 nüfusu...
03.06.2019 00:36
- Son Güncelleme: 03.06.2019 00:36
Türkiye'nin 2023'te nüfusu ne kadar olacak?
ADANA
2013 nüfusu: 2.144.245
2014 nüfusu: 2.162.130
2015 nüfusu: 2.179.240
2016 nüfusu: 2.195.548
2017 nüfusu: 2.211.049
2018 nüfusu: 2.225.702
2019 nüfusu: 2.239.520
2020 nüfusu: 2.252.518
2021 nüfusu: 2.264.732
2022 nüfusu: 2.276.150
2023 nüfusu: 2.286.790.
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