Türkiye'nin her yerinden toplanan yıllık 700 ton salyangoz dolması Bilecik'ten tüm dünyaya ihraç ediliyor
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde doğadan canlı olarak toplanan salyangozlar, Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikada dondurulmuş salyangoz dolması haline getirilerek Fransa'ya ihraç ediliyor. Yıllık 700 ton salyangozun Fransa'da anlaşmalı şirketler aracılığıyla dünyadaki birçok ülke restoranlarına dağıtıldığını ifade eden fabrika müdürü Yılmaz Akın, "Fabrikamızda yaklaşık 70 kadın personel istihdam ediyoruz ve bu yıl için ihracat hedefimiz 2 milyon dolar" dedi.
26.10.2020 09:37
- Son Güncelleme: 26.10.2020 09:38
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