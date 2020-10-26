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Türkiye'nin her yerinden toplanan yıllık 700 ton salyangoz dolması Bilecik'ten tüm dünyaya ihraç ediliyor

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde doğadan canlı olarak toplanan salyangozlar, Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikada dondurulmuş salyangoz dolması haline getirilerek Fransa'ya ihraç ediliyor. Yıllık 700 ton salyangozun Fransa'da anlaşmalı şirketler aracılığıyla dünyadaki birçok ülke restoranlarına dağıtıldığını ifade eden fabrika müdürü Yılmaz Akın, "Fabrikamızda yaklaşık 70 kadın personel istihdam ediyoruz ve bu yıl için ihracat hedefimiz 2 milyon dolar" dedi.

26.10.2020 09:37 - Son Güncelleme: 26.10.2020 09:38
Türkiye'nin her yerinden toplanan yıllık 700 ton salyangoz dolması Bilecik'ten tüm dünyaya ihraç ediliyor

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde doğadan canlı olarak toplanan salyangozlar, Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikada dondurulmuş salyangoz dolması haline getirilerek Fransa'ya ihraç ediliyor.

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Türkiye'nin her yerinden toplanan yıllık 700 ton salyangoz dolması Bilecik'ten tüm dünyaya ihraç ediliyor

Yıllık 700 ton salyangozun Fransa'da anlaşmalı şirketler aracılığıyla dünyadaki birçok ülke restoranlarına dağıtıldığını ifade eden fabrika müdürü Yılmaz Akın, "Fabrikamızda yaklaşık 70 kadın personel istihdam ediyoruz ve bu yıl için ihracat hedefimiz 2 milyon dolar" dedi.

Türkiye'nin her yerinden toplanan yıllık 700 ton salyangoz dolması Bilecik'ten tüm dünyaya ihraç ediliyor

Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'nde 31 yıl önce 4 bin metrekare kapalı alanda kurulan fabrikada, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde doğadan canlı olarak toplanan salyangozlar tereyağlı veya normal olarak pişirilip, salyangoz dolması olarak hazırlanıyor.

Türkiye'nin her yerinden toplanan yıllık 700 ton salyangoz dolması Bilecik'ten tüm dünyaya ihraç ediliyor

Pişirilen salyangoz dolmaları dondurulduktan sonra Fransa'ya ihraç edilirken, ortak şirketler aracılığıyla birçok ülke restoranlarına gönderiliyor.

Türkiye'nin her yerinden toplanan yıllık 700 ton salyangoz dolması Bilecik'ten tüm dünyaya ihraç ediliyor

Fabrika müdürü ve su ürünleri mühendisi Yılmaz Akın, yıllık 700 ton salyangoz ihracatı yaptıklarını ve 2020 yılı için ihracat hedeflerinin 2 milyon dolar olduğunu söyledi.

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Bir fotoğrafı anlamak için kimse bu kadar uğraşmadı! Dikkatlice bakın