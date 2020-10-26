Türkiye'nin her yerinden toplanan yıllık 700 ton salyangoz dolması Bilecik'ten tüm dünyaya ihraç ediliyor

Yıllık 700 ton salyangozun Fransa'da anlaşmalı şirketler aracılığıyla dünyadaki birçok ülke restoranlarına dağıtıldığını ifade eden fabrika müdürü Yılmaz Akın, "Fabrikamızda yaklaşık 70 kadın personel istihdam ediyoruz ve bu yıl için ihracat hedefimiz 2 milyon dolar" dedi.