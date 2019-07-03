Türkiye'nin en temiz ve en kirli plajları belirlendi! İşte il il o liste...
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, yaz aylarının gelmesiyle Türkiye'nin halka açık tüm plajlarında analizlere gerçekleştirmeye devam ediyor. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve birçok gölü barındıran ülkemizde Bakanlık; deniz, göl ve nehirleri yüzmek isteyenler için sağlık açısından değerlendirdi. İşte il il Türkiye'nin en temiz plajları belirlendi
03.07.2019 13:45
- Son Güncelleme: 03.07.2019 13:45
Sağlık Bakanlığı tarafından halka açık tüm plajlardan su numuneleri alınarak su analizleri yapılmaya başlandı. Bakanlık yaptığı bu çalışmayla kamuoyunun takdiri topladı. Halk Sağlığı Laboratuvarında 15 günde bir plajlardan alınan su numunelerinin analizleri yapılıyor.
Yapılan analizler bakanlığın oluşturduğu Yüzme Suyu Takip sistemi üzerinden vatandaşlarla paylaşılıyor. 16 milyonluk nüfusuyla Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul'da bakanlık uzak durulması gereken 11 plajı açıkladı. Yapılan analizler sonucu 11 plajın suyu temizlik bakımından sınıfta kaldı.
İşte İstanbul'da 'Mükemmel' olan 10 plaj
SİLİVRİ
Basınkent 4 Site
Uyumkent Sitesi
Semizkum çadır ve kamp yeri
Parkköy Sitesi
Başkent Sitesi
BÜYÜKÇEKMECE
Mimar Sinan sahili