Türkiye'nin en temiz ve en kirli plajları belirlendi! İşte il il o liste...

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, yaz aylarının gelmesiyle Türkiye'nin halka açık tüm plajlarında analizlere gerçekleştirmeye devam ediyor. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve birçok gölü barındıran ülkemizde Bakanlık; deniz, göl ve nehirleri yüzmek isteyenler için sağlık açısından değerlendirdi. İşte il il Türkiye'nin en temiz plajları belirlendi

03.07.2019 13:45 - Son Güncelleme: 03.07.2019 13:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





