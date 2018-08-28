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'Türkiye'nin En İyi İşi'nde mesai başladı! 30 bin TL maaşlı işten kareler geldi

28 Ağustos 2018 Salı, 14:42:32 Güncelleme: 14:46:53
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Türkiyenin En İyi İşinde mesai başladı! 30 bin TL maaşlı işten kareler geldi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde başlatılan "Türkiye'nin En İyi İşi (Best Job in Turkey) Projesi" kapsamında 30 bin lira ücretle bölgeyi tanıtmak için çalışmalar yürüten "profesyonel turist" Efe Talay, yoğun mesai harcıyor.

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Türkiyenin En İyi İşinde mesai başladı! 30 bin TL maaşlı işten kareler geldi

Tatil deneyimlerini ve gezdiği turistik yerlerin fotoğraflarını Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlayan Efe Tanay, 27 günlük süreçte yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

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Türkiyenin En İyi İşinde mesai başladı! 30 bin TL maaşlı işten kareler geldi

Tanay, 1-31 Ağustos tarihlerinde turizm destinasyonunu gezerek tanıtımına yapmak için 27 ülkeden 8 bin 235 başvuru arasından seçilmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

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Türkiyenin En İyi İşinde mesai başladı! 30 bin TL maaşlı işten kareler geldi

Ortaca, Dalyan ve Sarıgerme'yi tanıtım için gezdiğini belirten Tanay, "Ağustos ayının ilk gününden itibaren Dalyan'da gitmediğim koy, plaj, antik kent, nehir ve göl kalmadı.

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Türkiyenin En İyi İşinde mesai başladı! 30 bin TL maaşlı işten kareler geldi

Seyir tepelerine varıncaya kadar gezdim. Esnafından sanatına, yemeğinden kültürüne bölgenin tüm güzelliklerini tanıtıyorum." dedi.

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