Türkiyenin En İyi İşinde mesai başladı! 30 bin TL maaşlı işten kareler geldi

'Türkiye'nin En İyi İşi'nde mesai başladı! 30 bin TL maaşlı işten kareler geldi
28 Ağustos 2018 Salı, 14:42:32 Güncelleme: 14:46:53
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde başlatılan "Türkiye'nin En İyi İşi (Best Job in Turkey) Projesi" kapsamında 30 bin lira ücretle bölgeyi tanıtmak için çalışmalar yürüten "profesyonel turist" Efe Talay, yoğun mesai harcıyor.
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Tatil deneyimlerini ve gezdiği turistik yerlerin fotoğraflarını Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlayan Efe Tanay, 27 günlük süreçte yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.
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Tanay, 1-31 Ağustos tarihlerinde turizm destinasyonunu gezerek tanıtımına yapmak için 27 ülkeden 8 bin 235 başvuru arasından seçilmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.
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Ortaca, Dalyan ve Sarıgerme'yi tanıtım için gezdiğini belirten Tanay, "Ağustos ayının ilk gününden itibaren Dalyan'da gitmediğim koy, plaj, antik kent, nehir ve göl kalmadı.
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Seyir tepelerine varıncaya kadar gezdim. Esnafından sanatına, yemeğinden kültürüne bölgenin tüm güzelliklerini tanıtıyorum." dedi.