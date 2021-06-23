Türkiye'nin en büyük iskan projesi! Yusufeli'nde taşınmanın 5 ay sürmesi bekleniyor

Çalışmalar 3 ayrı bölgede, 10 etap halinde yürütülüyor

TOKİ tarafından yapılmakta olan Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim üstyapı çalışmaları da 3 ayrı bölgede 10 etap halinde yürütülüyor. Birinci bölge olarak adlandırılan Sakut Vadisi'ndeki üstyapı inşaatı 1. etaptaki çalışmalarda hükümet konağı, ilçe emniyet müdürlüğü, adliye, PTT, kütüphane, ilçe gençlik ve spor müdürlüğü, kapalı spor salonu, merkez cami ve müftülük binası, öğretmenevi ve 16 derslikli ortaokul yapımı tamamlandı. Birinci bölgedeki 2. etap çalışmalarında da 518 konut, 69 dükkan, 2 ticaret merkezi, belediye hizmet binası ve 25 yataklı hastane inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinde yüzde 65 seviyesine ulaşıldı.