Türkiye'nin 2023'te nüfusu ne kadar olacak? İşte il il 2023 nüfusu...

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan araştırmada Türkiye'nin ve illerinin 2023'te ulaşacağı tahmini nüfus rakamları ortaya çıktı. Türkiye'nin 2023'te nüfusu ne kadar olacak? Merak edilen soru, yanıtını buldu. İllerin kaderi 4 yıl sonra bambaşka bir noktaya doğru ilerleyecek. İşte il il Türkiye'nin 2023 nüfusu...

10.07.2019 20:07 - Son Güncelleme: 10.07.2019 20:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





