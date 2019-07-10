Türkiye'nin 2023'te nüfusu ne kadar olacak? İşte il il 2023 nüfusu...
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan araştırmada Türkiye'nin ve illerinin 2023'te ulaşacağı tahmini nüfus rakamları ortaya çıktı. Türkiye'nin 2023'te nüfusu ne kadar olacak? Merak edilen soru, yanıtını buldu. İllerin kaderi 4 yıl sonra bambaşka bir noktaya doğru ilerleyecek. İşte il il Türkiye'nin 2023 nüfusu...
10.07.2019 20:07
- Son Güncelleme: 10.07.2019 20:41
Türkiye'nin 2023'te nüfusu ne kadar olacak?
ADANA
2013 nüfusu: 2.144.245
2014 nüfusu: 2.162.130
2015 nüfusu: 2.179.240
2016 nüfusu: 2.195.548
2017 nüfusu: 2.211.049
2018 nüfusu: 2.225.702
2019 nüfusu: 2.239.520
2020 nüfusu: 2.252.518
2021 nüfusu: 2.264.732
2022 nüfusu: 2.276.150
2023 nüfusu: 2.286.790.
ADIYAMAN
2013 nüfusu: 596.993
2014 nüfusu: 598.488
2015 nüfusu: 599.736
2016 nüfusu: 600.702
2017 nüfusu: 601.386
2018 nüfusu: 601.782
2019 nüfusu: 601.891
2020 nüfusu: 601.709
2021 nüfusu: 601.209
2022 nüfusu: 600.406
2023 nüfusu: 599.291
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AFYON
2013 nüfusu: 705.374
2014 nüfusu: 706.551
2015 nüfusu: 707.522
2016 nüfusu: 708.269
2017 nüfusu: 708.785
2018 nüfusu: 709.070
2019 nüfusu: 709.109
2020 nüfusu: 708 928
2021 nüfusu: 708 519
2022 nüfusu: 707 871
2023 nüfusu: 706 957
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AĞRI
2013 nüfusu: 556.360
2014 nüfusu: 560.291
2015 nüfusu: 560.291
2016 nüfusu: 568.223
2017 nüfusu: 572.263
2018 nüfusu: 576.338
2019 nüfusu: 580.454
2020 nüfusu: 584.547
2021 nüfusu: 588.636
2022 nüfusu: 592.693
2023 nüfusu: 596.640.
ANKARA
2013 nüfusu: 5.056.126
2014 nüfusu: 5.146.307
2015 nüfusu: 5.235.807
2016 nüfusu: 5.324.705
2017 nüfusu: 5.413.000
2018 nüfusu: 5.500.577
2019 nüfusu: 5.587.439
2020 nüfusu: 5.673.544
2021 nüfusu: 5.758.868
2022 nüfusu: 5.843.435
2023 nüfusu: 5.927.209
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