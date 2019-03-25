Türkiye'den pasaportsuz ve vizesiz gidilen ülkeler | 2019 güncel liste

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geleceğini ve görüşmede vize konusu ele alınacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından en çok merak edilenlerden biri Türk vatandaşlarının vizesiz ve pasaportsuz gidebileceği ülkeler oldu. Dünyada birçok ülkede vize uygulaması yapılırken 89 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Eğer sizde 2019 yılı içerisinde bir yurtdışı seyahati düşünüyorsanız derlediğimiz '2019 yılında Türkiye'den pasaportsuz ve vizesiz gidilen ülkeler listesi' tam size göre.

25.03.2019 12:33 - Son Güncelleme: 25.03.2019 12:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





