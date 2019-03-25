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Türkiye'den pasaportsuz ve vizesiz gidilen ülkeler | 2019 güncel liste

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geleceğini ve görüşmede vize konusu ele alınacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından en çok merak edilenlerden biri Türk vatandaşlarının vizesiz ve pasaportsuz gidebileceği ülkeler oldu. Dünyada birçok ülkede vize uygulaması yapılırken 89 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Eğer sizde 2019 yılı içerisinde bir yurtdışı seyahati düşünüyorsanız derlediğimiz '2019 yılında Türkiye'den pasaportsuz ve vizesiz gidilen ülkeler listesi' tam size göre.

25.03.2019 12:33 - Son Güncelleme: 25.03.2019 12:44
Türkiye'den pasaportsuz ve vizesiz gidilen ülkeler | 2019 güncel liste

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geleceğini ve görüşmede vize konusu ele alınacağını açıkladı.

Türkiye'den pasaportsuz ve vizesiz gidilen ülkeler | 2019 güncel liste

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Rus vatandaşların ülkemize gelmesi, pasaportsuz, kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladık. 28 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'ya geliyor ve Antalya'da bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz. 8 Nisan'da da hep birlikte Moskova'ya gideceğiz."

Türkiye'den pasaportsuz ve vizesiz gidilen ülkeler | 2019 güncel liste

Peki bizler hangi ülkelere vizesiz ve pasaportsuz gidebiliyoruz?

Türkiye'den pasaportsuz ve vizesiz gidilen ülkeler | 2019 güncel liste

Dünyada birçok ülkede vize uygulaması yapılırken 89 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 15 ülke sınır kapısından, 10 ülke de online vize ile Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler.

Türkiye'den pasaportsuz ve vizesiz gidilen ülkeler | 2019 güncel liste

Pakistan

Online vizeyle 90 gün vizesiz. Pakistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 8 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.

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