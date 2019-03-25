Türkiye'den pasaportsuz ve vizesiz gidilen ülkeler | 2019 güncel liste
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geleceğini ve görüşmede vize konusu ele alınacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından en çok merak edilenlerden biri Türk vatandaşlarının vizesiz ve pasaportsuz gidebileceği ülkeler oldu. Dünyada birçok ülkede vize uygulaması yapılırken 89 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Eğer sizde 2019 yılı içerisinde bir yurtdışı seyahati düşünüyorsanız derlediğimiz '2019 yılında Türkiye'den pasaportsuz ve vizesiz gidilen ülkeler listesi' tam size göre.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Rus vatandaşların ülkemize gelmesi, pasaportsuz, kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladık. 28 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'ya geliyor ve Antalya'da bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz. 8 Nisan'da da hep birlikte Moskova'ya gideceğiz."
Dünyada birçok ülkede vize uygulaması yapılırken 89 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 15 ülke sınır kapısından, 10 ülke de online vize ile Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler.