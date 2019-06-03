Türkiye'de kaç tane cami var 2019? En çok ve en az cami hangi ilde?

İslam dininin en büyük simgelerinden olan camilere, Türkiye'de yaşayan Müslümanlar tarafından titizlikle bakılıyor. Vatandaşlar Türkiye'de kaç tane cami var sorusunun cevabını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin cami haritasını çıkardı. Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'nin cami haritasını çıkardı. Türkiye'de kaç tane cami var? En çok cami hangi ilimizde? En az cami hangi ilimizde? İşte merak edilen soruların yanıtları...

03.06.2019 22:47 - Son Güncelleme: 03.06.2019 22:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





