2019 Türkiye'de hangi ilçeler il olabilir? İşte herkesin merakla beklediği o liste! İşte il olmayı bekleyen ilçeler

81 İle sahip olan ülkemizde bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya yakın ilçeler de var. İşte il olmaya aday 25 ilçe! Hangi ilçeler il olabilir? Türkiye'de hangi ilçeler il olabilir? 81 ili olan Türkiye'de vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de hangi ilçelerin il olabileceği. Kent merkezlerinden daha büyük ve daha kalabalık nüfusları olan ilçelerimiz il olmaya en yakın adaylar. Peki gerçekten ilçelerin il olma ihtimali var mı? İl olmak için gerekli şartlara sahip olan ilçeler hangileri? İşte sizin de memleketinizi yakından ilgilendiren liste...

28.06.2019 17:50 - Son Güncelleme: 28.06.2019 17:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





