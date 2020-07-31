Haberler Galeri Yaşam Türkiye'de gezilip, görülmesi gereken yerler! Hepsi bu topraklarda ölmeden önce mutlaka gidin

Türkiye'de gezilip, görülmesi gereken yerler! Hepsi bu topraklarda ölmeden önce mutlaka gidin

Yaz için seyahat planlarınız ne durumda? Tabi ki bu planlar bu yıl için koronavirüs pandemisi nedeniyle hijyenik kurallar göz edilerek yapılacak. Çoğu kişi yurt dışı planlarını erteledi gözünü yerli turizme çevirdi. Türkiye, ahip olduğu eşsiz doğa harikaları, unutulmaz manzaraları ve görkemli tarihi yapıları ile ölmeden önce görülmesi gereken sayısız seçeneği ayaklarınızın altına seriyor. Tarih boyunca pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapan, coğrafi konumuyla dünyanın en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Anadolu toprakları, bu birikimin izlerini taşıyor. Dünyaya açılmadan önce ülkemizdeki güzellikleri keşfetmeye ne dersiniz? İşte Türkiye'de ölmeden önce gezilmesi, görülmesi gereken yerler.

31.07.2020 11:27 - Son Güncelleme: 31.07.2020 11:27
Türkiye'de gezilip, görülmesi gereken yerler! Hepsi bu topraklarda ölmeden önce mutlaka gidin

Gümüşler Manastırı, Niğde

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'de gezilip, görülmesi gereken yerler! Hepsi bu topraklarda ölmeden önce mutlaka gidin

Myra Antik Kenti, Antalya

Türkiye'de gezilip, görülmesi gereken yerler! Hepsi bu topraklarda ölmeden önce mutlaka gidin

Balıklı Göl, Şanlıurfa

Türkiye'de gezilip, görülmesi gereken yerler! Hepsi bu topraklarda ölmeden önce mutlaka gidin

Eski Mardin, Mardin

Türkiye'de gezilip, görülmesi gereken yerler! Hepsi bu topraklarda ölmeden önce mutlaka gidin

Truva Antik Kenti, Çanakkale

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bir Kurban Bayramı klasiği! Acemi kasaplar yine hastanelere akın etti
Bir Kurban Bayramı klasiği! Acemi kasaplar yine hastanelere akın etti