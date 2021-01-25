Türkiye'de bulundu! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif! 160 milyon yıllık ağaç fosili bulundu

FOSİLLERDE 2 YENİ TÜR BULUNDU

Milyonlarca yıla rağmen korunan fosillerde yapılan kapsamlı incelemede; fosillerin dinozorların yaşadığı dönem olarak bilinen 'Jura' dönemine ait olduğu ve yaşının yaklaşık 160 milyon yıla uzandığı tespit edildi. Fosillerde ayrıca, 160 milyon yıl önce yaşamış ve günümüzde tamamen yok olmuş iğne yapraklı 2 yeni ağaç türü de keşfedildi.