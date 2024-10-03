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Türkiye Norveç'e rakip oldu! O ilimizde üretiliyor, talep çok...

Samsun Türk somonu üretiminde dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor. Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, bakanlık destekleriyle bölgedeki su ürünleri sektörünün güçlendiğine dikkat çekti. Yüzde 50 hibe desteği ile hayata geçecek projeler Samsun'un ekonomik gelişimine katkı sağlayacak. İşte habere dair detaylar...

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 10:52 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 10:52
Türkiye Norveç’e rakip oldu! O ilimizde üretiliyor, talep çok...

Samsun tarımsal üretimdeki atılımlarıyla dikkat çekiyor ve Türk somonu üretiminde dünya markası olma hedefini hızla gerçekleştiriyor. Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ildeki su ürünleri sektörünün büyümesine yönelik önemli gelişmeleri paylaştı.

Türkiye Norveç’e rakip oldu! O ilimizde üretiliyor, talep çok...

Yüzde 50 hibe desteği ile yatırımlar artıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Kırsal Kalkınma Destekleri Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Projeleri" çerçevesinde Samsun'da 13 yatırımcının projeleri bakanlık tarafından kabul edildi. Hibe sözleşmelerinin imzalanma süreci devam ederken su ürünleri alanında faaliyet gösteren özel bir şirketle de yüzde 50 hibe desteği sağlanarak iş birliği yapıldı.

Türkiye Norveç’e rakip oldu! O ilimizde üretiliyor, talep çok...

Sektördeki büyüme ihtiyacı

Katıldığı imza töreninde konuşan İbrahim Sağlam "Samsun su ürünleri sektöründe gerek yetiştiricilik gerekse sanayi açısından ülkemiz genelinde önemli bir konumda. Özellikle Türk somonu üretimiyle adımızı dünya çapında duyuruyoruz. Bu sektörün sanayi altyapısını güçlendirmek için adımlar atmalıyız" dedi. Sağlam, teknoloji yenileme ve modernizasyon projelerinin hayata geçirilmesiyle Samsun'un hem yerel hem de uluslararası su ürünleri sektörüne önemli katkılar sağlayacağına inandığını da belirtti.

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